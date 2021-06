Heidi Klum: Süßer Schnappschuss mit Bill Kaulitz – Fans sind völlig verwirrt

Nach dem großen Finale von „Germany's next Topmodel“ ging es für Heidi Klum direkt munter weiter. Nur fünf Tage nach der GNTM-Show feierte das Supermodel seinen 48. Geburtstag.

Bill Kaulitz, der Schwager von Heidi Klum, durfte da natürlich nicht fehlen. Anlässlich ihres Ehrentags widmete er der Ehefrau seines Bruders Tom einen ganz eigenen Instagram-Post. Doch mit diesen Reaktionen hatte der „Tokio Hotel“-Sänger sicherlich nicht gerechnet.

Heidi Klum feiert ihren 48. Geburtstag – Schwager Bill Kaulitz ist auch dabei

Zu ihrem Geburtstag schnappte sich Heidi Klum ihre Liebsten – darunter Ehemann Tom Kaulitz sowie ihre Kinder – und stieg mit ihnen auf eine kleine Yacht. Von dort aus beobachtete die Gruppe hautnah Delfine auf dem Meer. Ein Ausflug, von dem andere wohl nur träumen können.

Bill Kaulitz gratuliert seiner Schwägerin Heidi Klum zum 48. Geburtstag. Foto: IMAGO / Future Image

Immer mit dabei: Toms Zwillingsbruder Bill Kaulitz. Der Musiker und Heidi Klum verstehen sich blendend, weshalb die GNTM-Chefin oftmals mit gleich beiden Kaulitz-Brüdern um die Häuser zieht. Bill gehört inzwischen so sehr zur Familie, dass sich Heidi ihm gegenüber sogar schon oben ohne zeigt – wie einige Fotos aus ihrer Instagram-Story in der Vergangenheit zeigten.

----------------------------------------

Das ist Heidi Klum:

Heidi Klum wurde am 1. Juni 1973 in Bergisch Gladbach geboren

Seit dem Jahr 2008 besitzt das Model die US-amerikanische Staatsbürgerschaft

Das Supermodel hat vier Kinder: Helene (*2004), Henry (*2005), Johan (*2006) und Lou (*2009)

In Deutschland ist Heidi Klum vor allem für ihre eigene Castingshow „Germany's next Topmodel“ bekannt, die seit dem 25. Januar 2006 bei ProSieben ausgestrahlt wird

Inzwischen hat Heidi Klum viele weitere TV-Show mitproduziert – darunter „Project Runway“, „Queen of Drags“ oder „America's Got Talent“

Am 3. August 2019 heiratete Heidi Klum den „Tokio Hotel“-Star Tom Kaulitz

----------------------------------------

Heidi Klum: Follower halten sie für Mutter von Bill Kaulitz – „Deine Mama sieht heiß aus“

Für so viel Liebe wollte Bill Kaulitz seiner weltberühmten Schwägerin also an ihrem großen Tag eine besondere Freude machen und teilte einen gemeinsamen Schnappschuss von ihnen bei Instagram. Darauf liegen sich Heidi und Bill in den Armen, beide strahlen vor Glück. „Happy Birthday, Maus! Ich liebe dich so sehr“, schrieb der 31-Jährige zu dem Bild.

Während einige Fans den Beitrag nutzten, um Heidi Klum selbst zu gratulieren, schienen andere User das Supermodel gar nicht zu erkennen. Einige von ihnen hielten Heidi nämlich für Bills Mutter:

„Deine Mama sieht heiß aus.“

„Sie sehen sich soo ähnlich.“

„Wie Mutter und Sohn.“

Ups, wie peinlich. Darauf wollte Bill Kaulitz sicherlich nicht hinaus. Ganz im Gegenteil: Ihr Alter sieht man Heidi Klum in der Regel gar nicht an, aber mit einem 17 Jahre jüngeren Bill scheint sie dann doch nicht ganz mithalten zu können.

----------------------------------------

----------------------------------------

Bill Kaulitz postete kürzlich ein Foto seiner neuen Frisur. Wieso ihn seine Fans plötzlich nicht mehr wiedererkannten, erfährst du hier.