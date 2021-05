„Tokio Hotel“: Bill Kaulitz komplett verändert – Oh mein Gott, ich bin schockiert“

Mit der Friese hätte Bill Kaulitz wohl auch bei „BangBoomBang“ eine gute Figur gemacht. Anfang der Woche präsentierte der „Tokio Hotel“-Frontmann den Fans seinen neuen Look. Und manche scheinen sich auch heute noch nicht ganz davon erholt zu haben.

So lässt Bill Kaulitz die 80er wieder aufleben. Der „Tokio Hotel“-Sänger hat sich nämlich einen Vokuhila (vorne kurz, hinten lang) frisieren lassen. Und sagen wir es mal so: Die Meinungen in der Fangemeinde sind gespalten.

Tokio Hotel-Star Bill Kaulitz hat sich eine neue Frisur zugelegt

Während einige Follower meinen, dass einen schönen Mann schließlich nicht mal ein Vokuhila entstellen kann, sind andere Fans da eher weniger gutmütig.

------------------------------------

Das sind „Tokio Hotel“:

Tokio Hotel besteht aus den Musikern Bill Kaulitz, Tom Kaulitz, Georg Listing und Gustav Schäfer

Die Band verkaufte über zehn Millionen Tonträger

Gegründet haben sich Tokio Hotel im Jahr 2001

Ihr erster großer Hit war „Durch den Monsun“

„Durch den Monsun“ und das dazugehörige Album „Schrei“ machten Tokio Hotel auf einen Schlag zu Weltstars

Die Folgealben „Zimmer 483“ und „Humanoid“ landeten ebenfalls auf Platz 1 der Albumcharts, konnten aber an den Erfolg von „Schrei“ nicht mehr herankommen

Nach dem Hype zogen sich die Bandmitglieder erst einmal zurück

Mittlerweile stehen Tokio Hotel wieder gemeinsam auf der Bühne

Tom Kaulitz ist mit „GNTM“-Star Heidi Klum verheiratet

------------------------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Oh mein Gott, ich bin schockiert. Ist das wirklich dein Ernst“, fragt ein weiblicher Fan des 31-Jährigen. Und eine andere Followerin schreibt: „Um Gottes Willen, das ist zu viel für eine Woche.“

Tokio Hotel-Sänger Bill Kaulitz: Fans vergleichen ihn mit David Bowie

Andere Fans dagegen ziehen Vergleiche zu David Bowie, Modern Talking oder Arthur und die Minimoys. Zugegeben, vor allem Letzteres ist nicht ganz von der Hand zu weisen.

-------------

Weitere News von „Tokio Hotel“ :

Tokio Hotel: Irres Foto aufgetaucht – Bill Kaulitz sieht aus wie...

Tokio Hotel: Bill Kaulitz ganz intim – „Die erste Berührung...“

Tokio Hotel gehen auf große Europa-Tour, doch viele Fans sind mächtig genervt

-------------

Und Bill Kaulitz? Der ist ganz begeistert von seiner neuen Frisur und schickt einen Kuss-Smiley an seinen Friseur.

Zuletzt kam eine Doku über die Band „Tokio Hotel“ auf den Markt. Manche Einblicke in das Innenleben der Band schockieren.