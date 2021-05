Heidi Klum ziemlich heiß – hier zeigt sie fast alles

Heidi Klum gönnt offenbar eine kleine Auszeit.

Ein paar Tage nach dem GNTM-Finale genießt Heidi Klum die Sonne Kaliforniens und zeigt ihren Fans dabei fast alles.

Heidi Klum rekelt sich am Pool. Foto: imago images/Future Image

Heidi Klum: Sexy Bilder im Bikini

Am Donnerstag rockte Heidi Klum noch das Finale der 16. Staffel von „Germany‘s next Topmodel“ und krönte Kandidatin Alex zur Gewinnerin. Jetzt ist sie offenbar schon zurück in den USA.

Die Modelmama teilte auf Instagram Bilder vom Pool und schrieb dazu: „We love the California Sunshine“ (übersetzt: „Wir lieben die Sonne Kaliforniens“).

----------------------------------------

Das ist Heidi Klum:

Heidi Klum wurde am 1. Juni 1973 in Bergisch Gladbach geboren

Seit dem Jahr 2008 besitzt das Model die US-amerikanische Staatsbürgerschaft

Das Supermodel hat vier Kinder: Helene (*2004), Henry (*2005), Johan (*2006) und Lou (*2009)

In Deutschland ist Heidi Klum vor allem für ihre eigene Castingshow „Germany's next Topmodel“ bekannt, die seit dem 25. Januar 2006 bei ProSieben ausgestrahlt wird

Inzwischen hat Heidi Klum viele weitere TV-Show mitproduziert – darunter „Project Runway“, „Queen of Drags“ oder „America's Got Talent“

Am 3. August 2019 heiratete Heidi Klum den Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz

----------------------------------------

Zu sehen sind gleich acht Schnappschüsse mit ihrem Ehemann Tom, ihrem Schwager Bill und ihren Hunden. Die Familie genießt an ihrem Pool die Sonne.

Heidi trägt einen heißen roten Bikini, die Männer gönnen sich ein Bier und die Hunde sind auch dabei.

-----------------------

----------------------

Auf dem letzten Bild wird es dann nochmal richtig heiß. Heidi rekelt sich am Poolrand. Die Perspektive zeigt ihre sexy Kurven. Den Fans wird bei dem Anblick sicherlich auch ganz schön warm geworden sein.

Diese Auszeit hat sie sich nach den anstrengenden Wochen bei GNTM verdient. Worüber sich die 47-Jährige noch freuen darf, erfährst du hier!