Kurz vor Weihnachten – „Bauer sucht Frau“-Star deutlich: „Finde ich nicht schön“

Inka Bause (56) und „Bauer sucht Frau“ – das Traumpaar des deutschen Fernsehens. Doch jetzt sorgt die Kult-Moderatorin für Schnappatmung bei den Fans: In einem RTL-Interview stellt sie ihre Zukunft bei der Show in Frage. „Ich möchte nicht irgendwann die Großmutter der Bauern sein können“, sagt sie. Als sie vor fast 20 Jahren anfing, fühlte sie sich noch als Tochter der Landwirte. Heute eher wie die Mutter. Aber als Oma? Nein danke!

Doch keine Panik: Inka bleibt dem Format noch erhalten. Bis zum 25. Jubiläum will sie der Dating-Show schon noch erhalten bleiben – Fans können also beruhigt aufatmen. Aktuell läuft die 20. Staffel, also gibt’s noch fünf Jahre Inka pur! Während RTL bereits fest im Weihnachtsfieber steckt und fast ausschließlich Weihnachtsfilme ausstrahlt, stellt sich die Frage, wie die TV-Blondine selbst die Feiertage verbringt.

„Bauer sucht Frau“-Star Inka Bause im Weihnachtsfieber

Die RTL-Moderatorin macht deutlich: Weihnachten ist für sie mehr als nur Geschenke auspacken – es sind die kleinen, liebevollen Gesten, die zählen. Auf Instagram verrät die „Bauer sucht Frau“-Moderatorin: „Das schönste Geschenk ist Aufmerksamkeit und gemeinsame Zeit.“ Ein liebloses Präsent? Nein, danke!

Inka ist überzeugt: „Ich finde es überhaupt nicht schön zu sagen, man schenkt sich nichts. Man kann sich nicht nichts schenken.“ Ihre Tipps reichen von einem gemeinsamen Essen bis hin zu einem Theaterbesuch. Hauptsache, es kommt von Herzen! Privat zieht es die Weihnachtsliebhaberin an die Ostsee. Inka weiter: „Meistens bin ich an der Ostsee oder am Meer und verbringe Zeit mit meinen liebsten Menschen.“ Liebe und Freundschaft sind ihr das Wertvollste.

Und: „Ich hoffe, dass nie jemand Weihnachten abschafft.“ Traditionen sind für sie einfach unverzichtbar!