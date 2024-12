Eklat bei „Bauer sucht Frau“ – „Du bist ja auch nicht wirklich jung geblieben!“

Es steht das absolute Highlight für „Bauer sucht Frau“-Fans in den Startlöchern. So bahnt sich in der 13. Folge am Montagabend (23. Dezember 2024) zur Primetime um 20.15 Uhr auf RTL das große Wiedersehen mit allen Bauern und Hofdamen an.

Beim Rückblick auf die 20-jährige Jubiläumsstaffel werden alle relevanten Fragen ausführlich beantwortet: Wer ist wirklich ein Paar geworden? Bei wem hat sich die Liebe nicht weiterentwickelt? Und wer hat vielleicht sogar auf anderen Wegen im Nachhinein seinen Herzensmenschen finden dürfen? Während bei manchen Teilnehmern feuchtfröhliche Begeisterung ausgebrochen ist, werden einige auch von enttäuschenden Gefühlen begleitet.

Besonders im Mittelpunkt steht das Liebes-Wirrwarr eines Bauern. Alle anwesenden Gäste des großen Wiedersehens und Hoffestes nehmen Heiner ins Kreuzverhör. Woran liegt es, dass er schon seit 20 Jahren single ist? Seine schlagfertige Antwort darauf lautet: „Weil ich einfach ein bisschen eigen bin und wer nicht hundert Prozent ist, ist bei mir schon raus.“ Daraufhin schauen ihn die anderen Männer und Frauen verdutzt an.

„Da sollte Heiner sich mal selbst fragen, warum er 20 Jahre Single ist. Er ist ein Pfundskerl, man kann gut mit ihm umgehen. Aber ich weiß nicht, was er sucht. Das muss wohl erstmal gebacken werden“, stellt Teilnehmer Konrad lachend fest. Pferdewirtin Jennifer analysiert Heiner und etwas direkt platzt es plötzlich aus ihr heraus: „Ich meine, du bist vielleicht auch nicht hundert Prozent!“

Heiner stimmt ihr daraufhin zu und ergänzt, dass eine potenzielle Partnerin vielleicht auch ein wenig mit ihm umgehen können sollte. „Du mit ihr? Da musst du dir mal Mühe geben!“, lautet Jennifers deutlicher Appell. Dabei bricht bei vielen Gästen großes Gelächter aus. Aber was soll denn nun Heiners Herzensdame mitbringen?

Ein letztes Highlight für „Bauer sucht Frau“-Fans

Eines steht für ihn fest: Der Bauer ist auf der Suche nach einer jüngeren Dame, da er sich selbst auch für einen rüstigen und junggebliebenen Senior hält. Auch diese Aussage lässt Jennifer nicht auf sich sitzen. „Ja, aber wenn du dich jetzt selber anguckst, du bist ja auch nicht wirklich jung geblieben […]!“ Geht sie mit dieser Aussage zu weit? Purer Frust oder blankes Entsetzen: Was löst dieser Satz in Heiner aus?

Eins darf man verraten: „Der Bauer sucht Frau“-Kandidat reagiert alles andere als einsichtig. Generell wird den Zuschauern beim großen Wiedersehen am Montagabend (23. Dezember) um 20.15 Uhr auf RTL ein Highlight geboten. Viele lustige Momente bis hin zu rührenden emotionalen Augenblicken lassen die Herzen der Fans schlagartig höherschlagen. Die gesamte Folge ist übrigens auch auf RTL+ flexibel abrufbar.