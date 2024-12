„Bauer sucht Frau“: Trennung bei Anna und Gerald? Entscheidung ist gefallen

Sie lernten sich einst in der RTL-Dating Show „Bauer sucht Frau“ im Jahr 2017 kennen und lieben. Im Jahr 2018 folgte bereits die Heirat von Bauer Gerald und seiner Auserwählten Anna. Auf ihrer Farm in Namibia ziehen sie gemeinsam zwei Kinder groß. Alles schien perfekt. Doch mit der Zeit geriet das Ehepaar in eine tiefe Krise.

Auf Instagram ließ Anna Anfang Dezember ihren Gefühlen freien Lauf. „Wir sind dabei uns zu verlieren. Es ist ein Satz, den ich mir nie hätte vorstellen können zu fühlen – und doch beschreibt er unsere Realität“, beschrieb sie den aktuellen Zustand. Doch wie geht es für das Ehepaar weiter? Folgt nun die endgültige Trennung? Gemeinsam haben sie sich nun auf Annas Instagram-Account geäußert.

„Bauer sucht Frau“: Gerald und Anna kämpfen um ihre Ehe

Gerald und Anna haben sich dazu entschieden, eine Paartherapie in Angriff zu nehmen. Dabei stünden ihre Partnerschaft, ihre Kinder und die Familie im Mittelpunkt. Die zweifache Mutter verknüpfte ihren Instagrampost mit einem kurzen Video, bei dem Gerald alleine vor einem Strohballen steht. Anschließend kommt sie dazu, nimmt seine Hand und beide lächeln.

Doch was hat diese schwerwiegende Krise ausgelöst? Ihren Post Anfang Dezember ergänzte sie durch folgende Zeilen: „Seit Jahren teile ich hier mein/unser Leben und werde keine heile Welt mehr vorspielen. Nein, Gerald und ich haben uns (noch) nicht getrennt, aber unsere Beziehung hat einen tiefen Riss.“

„Bauer sucht Frau“: Wie äußert sich Gerald über die Krise?

Weiterführend habe man sich auf ihrem gemeinsamen Weg, sich einen Traum zu erfüllen, als Paar verloren. Dies sei den beiden bewusst gar nicht aufgefallen.

Ihr Ehemann hält sich zu der aktuellen Lage eher bedeckt. Er teilte kürzlich ein humorvolles Video, das ihn und Anna zeigt, wie sie mit jeweils einem Kind auf dem Arm vor einem Weihnachtsbaum im Wohnzimmer tanzen. Begleitet wurde der Clip von dem Kommentar: „Die besten Xmas Partys als Eltern.“