Inka Bause: Nach „Bauer sucht Frau“ ist es allen klar

Es liegt Liebe in der Luft. Am Montagabend (14. Oktober) lief bei RTL die dritte Folge der aktuellen Staffel von „Bauer such Frau“. Moderatorin Inka Bause spielte wieder einmal Amor und brachte Landwirte und Kandidaten zusammen.

Doch kam das auch beim TV-Publikum an? Die Zahlen, die das Branchenmagazin DWDL am Tag danach veröffentlicht, sprechen eine deutliche Sprache. Inka Bause und RTL können sich durchaus auf die Schulter klopfen.

Inka Bause erreicht die Nachricht

Es ist die Jubiläumsstaffel von „Bauer sucht Frau“ – seit nun 20 Jahren bringt Inka Bause die Singles zusammen. Das Interesse an der RTL-Sendung nahm über die Jahre nie ab. Schaut man sich die Einschaltquoten an, wird die Treue der Fans wieder einmal deutlich.

Drei Millionen Menschen schalteten im Gesamtpublikum am Dienstag die dritte Folge der kultigen Kuppelshow ein. Das entspricht einem starken Marktanteil von 11,7 Prozent zur besten Sendezeit. Und die war an diesem Abend sehr umstritten.

Inka Bause punktet trotz Quoten-Garant

Die Konkurrenz war an diesem Tag für Inka Bause und ihrer Dating-Sendung besonders groß. Das ZDF übertrug ab 20.45 Uhr nämlich das Länderspiel zwischen Deutschland und den Niederlanden. Die Mannschaften kämpften dabei um den Einzug in das Nations League Viertelfinale.

Wie viele bereits vermutet haben, konnte man sich beim öffentlich-rechtlichen Sender damit den Tagessieg holen – und das mit weitem Abstand. Stolze acht Millionen Menschen verfolgten die Nationalmannschaft am Dienstagabend. Das entspricht einem Marktanteil von 30 Prozent! Dagegen hatte RTL mit „Bauer sucht Frau“ leider keine Chance.

RTL zeigt die neuen Folgen von „Bauer sucht Frau“ immer montags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Episoden gibt es dann auch in der Mediathek bei RTL+.