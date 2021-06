„Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross fehlen die Worte: „Einfach MEGA glücklich“

Da ist „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross aber ziemlich überwältigt!

Die beliebte ARD-Show „Immer wieder sonntags“ ist pünktlich zum Sommer zurück! Mit viel Musik und einer ordentlichen Portion gute Laune wollen Moderator Stefan Mross und sein Team das Publikum unterhalten.

„Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross. Foto: IMAGO / HOFER

„Immer wieder sonntags“ ist zurück

In insgesamt zwölf Sendungen werden Schlager-, Volksmusik und Comedy-Stars live auftreten oder werden live per Video zugeschaltet. Die Show dauert insgesamt 120 Minuten und wird seit 1995 live vom Gelände des Europa Park Rust übertragen.

Auch 2021 geht es weiter bei „Immer wieder sonntags“. Und Moderator Stefan Mross hat für seine Fans auf Instagram gleich nach der ersten Sendung eine ganz besondere Nachricht, die ihn ziemlich emotional werden ließ.

----------------

Das ist ‚Immer wieder sonntags‘

'Immer wieder sonntags' wird seit 1995 ausgestrahlt

Erster Moderator war Max Schautzer. Darauf folgten Sebastan Deyle und seit 2005 Stefan Mross

Der Name 'Immer wieder sonntags' spielt auf den gleichnamigen Hit von Cindy und Bert an

---------------

„Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross richtet sich auf Instagram an seine Fans

„Mit über 15 Prozent Marktanteil dürfen wir uns über den erfolgreichsten Start in der ‚Immer wieder sonntags‘ TV-Geschichte freuen. Ich war einfach MEGA glücklich über unseren Auftakt. Das wird ein ganz grandioser Sommer, ich weiß das! Also auf geht’s in die zweite Sendung“, schreibt Stefan Mross in seinem Instagram-Post.

Und auch die Fans freuen sich mit ihm: „Gratulation. Es war wirklich eine wunderbare Sendung und ich freue mich total auf die weiteren Ausgaben! Alles Gute für dich“ oder „Es war ne super Premiere lieber Stefan! Endlich bist du wieder da! Wir freuen uns auf nächsten Sonntag“, heißt es da unter anderem in der Kommenarspalte.

----------------

-------------------

„Immer wieder sonntags“ feiert gelungenen Auftakt

Wow, das nennt man dann wohl einen Auftakt nach Maß für den 45-Jährigen und seine Sendung!

Kurz vor dem diesjährigen Start von „Immer wieder sonntags“ hat unsere Redaktion mit Moderator Stefan Mross gesprochen. In dem Interview ging es unter anderem um Corona, Flitterwochen und einen ganz besonderen Stargast. Was sonst noch so Thema war, kannst du in hier nachlesen. (cf)