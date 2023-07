„Immer wieder sonntags“: Kein Stefan Mross am Sonntag!

Es hätte ein fast nahtloser Übergang in der ARD werden können, aber aus diesem Schlager-Traum wird am Sonntagmorgen (9. Juli) nichts. Nach der „Starnacht am Wörthersee„, angeleitet von dem Moderatoren-Duo Barbara Schöneberger und „Bergdoktor“ Hans Sigl, hätte eigentlich der fliegende Wechsel in den Europapark Rust zu Stefan Mross und „Immer wieder sonntags“ kommen müssen, doch der Sendeplan kam dem Ganzen in die Quere.

Konkret: Am 9. Juli gibt’s kein „Immer wieder sonntags“ mit Mross und Co.! Und das aus einem sportlichen Grund.

Fans der Sendung und von Stefan Mross können beruhigt sein: Moderator hat sich nicht etwa verletzt, er muss seinen Sendeplatz einfach nur temporär abgeben und zwar an „Die Finals 2023„. Bei dem Event handelt es sich um eine Art Mini-Olympiade in NRW. Genauer gesagt an Rhein und Ruhr, bei der rund 3.000 Athletinnen und Athleten in 18 Sportarten um 159 Deutsche Meistertitel kämpfen. Der Startschuss für das Großereignis fiel am 6. Juli.

Die Rechte zur Übertragung liegen bei ARD und ZDF. Weil es am Sonntag schon um 10 Uhr los geht, muss Stefan Mross mit seiner Liveshow weichen. Ganz ohne Unterhaltungsangebot am Sonntag bleiben die Zuschauer bei den Öffentlich-Rechtlichen aber natürlich nicht.So ist der ZDF-„Fernsehgarten“ nicht davon betroffen.

Auf ARD-Fans wartet Andy-Borg-Spezial

Immerhin gab’s für die „Immer wieder sonntags“-Fans am Samstag (8. Juli) eine kleine Botschaft von Stefan Mross. Wenn auch ohne Bezug auf die ARD-Show, äußerte sich der Moderator ganz begeistert über seinen Auftritt bei der „Eva Luginger Schlagernacht“ auf Facebook.

Mehr News:

Und auch in Sachen Veranstaltungsort gibt es Neuigkeiten für alle, die normalerweise bei „Immer wieder sonntags“ einschalten. Nur wenige Stunden vor Stefan Mross geht am 29. Juli Schlager-Kollege Andy Borg im Europapark Rust live auf Sendung. „Sommer-Spaß mit Andy Borg“ heißt das Format, das pünktlich zur Primetime um 20.15 Uhr startet. Am 30. Juli übernimmt dann wieder Stefan Mross die Frühschicht.