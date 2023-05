„Immer wieder sonntags“ (ARD): Geheimnis gelüftet! Anna-Carina Woitschack macht es offiziell

Lange wurde spekuliert, was nun aus Anna-Carina Woitschacks Teilnahme in der Schlagershow „Immer wieder sonntags“ wird. Nachdem sie und Moderator Stefan Mross im November 2022 offiziell ihre Trennung bekannt gaben, war nicht sicher, ob die Sängerin auch weiterhin an der Seite ihres Ex als Co-Moderatorin in der ARD-Show zu sehen sein wird.

Aus Produktionskreisen hieß es laut Medienberichten, dass Anna-Carina die Sendung verlässt. Bestätigt wurde das vom Sender allerdings noch nicht. Jetzt legt die „Immer wieder sonntags“-Blondine nach und hat Neuigkeiten für ihre Fans.

Auf Instagram macht es Stefan Mross‘ Ex nun offiziell und verkündet: „Der nächste TV Termin steht. Wir sehen uns am 23.07. bei ‚Immer wieder sonntags‘ 10:03 Uhr im Ersten oder LIVE in der Arena in Rust. Freu mich drauf.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Damit steht nun fest, dass Anna-Carina Woitschack zumindest im Mai bei Stefan Mross zu Gast sein wird. Das Herz-Emoji lässt außerdem darauf schließen, dass der Auftritt bei „Immer wieder sonntags“ eine Herzensangelegenheit für die ehemalige DSDS-Kandidatin ist.

Anna-Carina Woitschack: Fans flippen aus

Und auch ihre Fans sind schon ganz aus dem Häuschen. Sie kommentieren:

„Das freut mich sehr und ich wünsche Dir einen wunderschönen und erfolgreichen Auftritt“

„Baaaammmmmm“

„Na wunderbar!“

„OMG was für wunderbare Nachrichten. Ich kann meine Freude nicht in Worte fassen.“

„Oh wie cool, da freue ich mich richtig dolle darüber“

Eröffnet wird die diesjährige TV-Saison von „Immer wieder sonntags“ übrigens schon am 7. Mai.

Mehr News:

Dann zwar noch ohne Anna-Carina Woitschack, dafür aber mit Gästen wie Hansi Hinterseer, Semino Rossi, Daniel Sommer, Andy Borg, Ronja Forcher, Patrick Lindner, Marie Reim, Nicole, Julia Lindholm, Die Fetzig’n aus dem Zillertal, Miguel Gaspar und vielen mehr.