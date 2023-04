Anna-Carina Woitschack: Schluss mit lustig – „Es reicht langsam“

Sie waren einst das Traumpaar der Schlagerszene: Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack. Die beiden standen gemeinsam bei „Immer wieder sonntags“ vor der Kamera, verlobten sich beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ und gaben sich in der „Schlagerlovestory“-Show von Florian Silbereisen sogar öffentlich das Ja-Wort.

Doch Ende 2022 zerbrach die Liebe der beiden. Sowohl Stefan Mross als auch Anna-Carina Woitschack haben mittlerweile einen anderen Menschen an ihrer Seite. Und vor allem die 30-Jährige scheint ihr Leben in vollen Zügen zu genießen.

Anna-Carina Woitschack in Nizza unterwegs

Zuletzt teilte Anna-Carina wundervolle Sonnenschein-Videos aus der französischen Strand-Metropole Nizza. Wir sehen die Sängerin knappen Klamotten durch die Gassen der Stadt flanieren. Die Sonne strahlt auf sie herunter, die Wellen des Meeres rauschen romantisch gen Strand. Ja, man kann seine Freizeit sicherlich unschöner gestalten.

„Einfach mal die Seele baumeln lassen und Kraft tanken. Es stehen so tolle Projekte an, Freunde. Neue Musik, Best-of-Album, Open-Airs, TV-Produktionen und vieles mehr. Ich freue mich auf das, was da noch kommt“, schreibt Anna-Carina dazu bei Instagram.

Anna-Carina Woitschack übel angemacht

Und wie sie die hübsche Sängerin so an der französischen Riviera sehen, scheint bei manchen Fans gar der Wunsch nach mehr zu keimen. „Liebe Anna-Carina, du bist eine absolut tolle Frau. Wir würden es sehr gern sehen, wenn du an einem Playboy-Shooting teilnehmen würdest. Es gibt ja niemand mehr, der dir das verbieten sollte. Du sagst ja selbst, dass du jetzt alles allein entscheidest. Also entscheide dich bitte für deine Fans und erfülle uns diesen Wunsch“, schreibt ein Anhänger bei Instagram.

Und bekommt dafür direkt die Quittung. „Es reicht langsam. Es hätte ihr sowieso niemand verboten. Aber es gibt Dinge, die gehen einfach zu weit. Anna braucht sich nicht für den Playboy ausziehen. Nur damit so notgeile alte Säcke sich an ihr aufgeilen können, oder was?“, schießt eine Anhängerin zurück. Wo sie recht hat …