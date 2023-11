Ikke Hüftgold: „Ein letztes Mal“ – Fans kommen die Tränen

Ist das etwa ein versteckter Abschieds-Hinweis? Am Dienstagabend veröffentlichte Partyschlager-Star Ikke Hüftgold ein Posting auf Instagram. Darin schrieb der Mann, der mit Songs wie „Ich schwanke noch“ oder „Lied mit gutem Text“ ganze Discotheken zum Wanken bringt: „Nach 15 unfassbar schönen und intensiven Jahren mit euch, lasse ich es ein letztes Mal richtig krachen.“

Wie bitte? „Ein letztes Mal“? Das kann doch nicht sein. Doch das waren nicht genug der Worte. „Ich verspreche euch eine Konzerttour, die es so noch nie gegeben hat und ein Album, bei dem ihr hört, dass Musik und die Welt des Partyschlagers mein Leben ist!

Ich werde euch in der nächsten Zeit noch ganz viel dazu erzählen…“, so Ikke Hüftgold.

Nimmt Ikke Hüftgold hier Abschied?

Mehr Informationen gibt es bislang nicht. Die Fans des Mannes mit der markanten Perücke jedenfalls sind in heller Aufregung. „Sehr geehrter Herr Hüftgold, Ihr Antrag auf ‚ein letztes Mal‘ wurde soeben abgelehnt. Vielen Dank für Ihr Verständnis“, schreibt beispielsweise ein Fan bei Instagram förmlich.

Ein anderer ergänzt: „Ein letztes Mal wird abgelehnt. Ikke forever“. Und ein Dritter schreibt mit weinendem Smiley: „Das klingt so nach Abschied.“ Ob es wirklich ein Abschied wird? Wir werden sehen. Klar ist jedoch, im kommenden Oktober geht Ikke Hüftgold auf große „Nummer Eins“-Tour.

Ikke Hüftgold im Herbst 2024 auf Tour

Im Zuge derer wird Hüftgold unter anderem in Berlin (25. Oktober 2024), Münster (16. November 2024), Köln (21. November 2024) und Obehausen (6. Dezember 2024) auftreten. Dazu veröffentlicht der Partyschlagerstar ein neues Album.

Und vielleicht sehen wir Ikke Hüftgold ja auch noch auf der ganz großen Bühne. So will er nach dem knappen Ausscheiden beim ESC-Vorentscheid 2023, 2024 wieder sein Glück versuchen. Entweder für Deutschland, oder, wenn das nicht klappt, für eine andere Nation. Zu gönnen wäre es ihm.