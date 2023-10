Ikke Hüftgold: Nach Spitze von „Die Höhner“ – Schlagerstar meldet sich zu Wort

Eingängige Zeilen zum Mitsingen und Melodien, die sofort ins Ohr gehen: So sind die meisten Lieder im Party-Schlager gestrickt. Dass die Texte dabei nicht immer jugendfrei und politisch korrekt sind, ist ebenfalls kein Geheimnis. Spätestens nach den öffentlichen Diskussionen um den Ballermann-Hit „Layla“ ist das Thema rund um sexistische Songtexte so präsent wie nie. Das betrifft aber nicht nur die Party-Schlager-Szene.

Auch in der Welt des Karnevals werden immer mehr Stimmen laut, die stellenweise Kritik an manchen Textstellen üben. „Die Höhner“ können im wahrsten Sinne davon ein Lied singen. Doch die Vorwürfe seien nicht gerechtfertigt, wie die Band in einem exklusiven Interview verrät (hier mehr). Dagegen sei es im Party-Schlager Gang und Gäbe, sexistische Inhalte zu besingen. Vor allem Ikke Hüftgold gerät da ins Visier von Sänger Patrick Lück.

Ikke Hüftgold kassiert Spruch von „Die Höhner“

In einem exklusiven Interview mit dieser Redaktion sprechen „Die Höhner“ offen über die Kritik an ihren Texten. Dabei betonen sie, dass Hits wie „Blotwoosch, Kölsch un e lecker Mädche“ nicht despektierlich gemeint sind. Schließlich gäbe es in anderen Branchen ganz andere Ausdrücke, die zur Diskussion stehen.

„Die Höhner“-Frontmann Patrick Lück erwähnt dabei die „Mallorca-Schiene“, gibt zu: „Ich kenne die alle gar nicht, aber ich kann mich mit den Texten überhaupt nicht identifizieren. Ich würde mich nicht irgendwo hinstellen und singen ‚Bumsbar‘ oder so. Entschuldigung.“ Ikke Hüftgold tut das allerdings schon – und hat zu der kleinen Spitze eine eindeutige Antwort.

Ikke Hüftgold macht „sich die Welt, wie sie mir gefällt“

Gegenüber dieser Redaktion reagiert der Ballermann-Star auf die Aussage von Lück, erklärt: „Ihr müsst euch Ikke Hüftgold ein bisschen wie Pippi Langstrumpf vorstellen. ‚Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt‘ und Ikke liebt und lebt diese (für Kritiker sexistische) Welt.“

Zusätzlich stellt er klar: „Und mal ganz ehrlich, wenn ich nicht ‚Bumsbar‘ singe, würde es kein anderer machen – das ist doch super!“