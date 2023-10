Howard Carpendale muss bittere Pille schlucken – die eigene Familie enttäuscht ihn

Mit 77 Jahren sind die meisten Menschen bereits in Rente gegangen und verbringen ihre Zeit mit stressfreien Aktivitäten. Genau das Gegenteil hat Schlagersänger Howard Carpendale geplant. In den 1970er Jahren feierte Carpendale seine größten Erfolge, zu denen Hits wie „Ti amo“ und „Hello Again“ zählten.

Im Jahr 2003 verkündete Carpendale zwar, dass er von nun an auf Bühnenauftritte verzichten wolle. Dass er dieses selbstgewählte Versprechen nicht einhalten konnte, wurde aber bereits wenige Jahre später klar. In diesem Jahr veröffentlicht der Schlagersänger allerdings sein letztes Album. Doch müde von Interviewterminen scheint der Superstar noch längst nicht zu sein.

Howard Carpendale plaudert aus dem Nähkästchen

In einem Interview mit dem Sender RTL legt Howard Carpendale nun alle Karten auf den Tisch. Sein Bühnen-Aus vor zwanzig Jahren bezeichnet der Sänger heute als den größten Fehler seines Lebens. Carpendale ist sich aber in einer Sache sicher: „Es ist mein letztes Album. Singen werde ich aber, solange ihr daran Spaß habt.“ Sein Album „Let’s Do It Again“ wird am 20. Oktober erscheinen und die Karriere des Schlagerstars vollenden.

Auch das Privatleben des Superstars lässt keine Wünsche offen. Aus der Ehe mit Carpendales erster Frau Claudia entstammt Sohn Wayne, der mittlerweile als Moderator die deutsche Fernsehwelt aufmischt. Waynes Sohn Mats, Carpendales Enkelsohn, traf nun jedoch eine Aussage, die der Schlagersänger sicherlich erstmal verdauen muss.

Howard Carpendale: „Die Familie träumt von einem Fußballer“

Auf die Frage, ob Carpendale als Vorbild für den kleinen Mats fungiert, antwortet der Sänger: „Im Moment ist er nach FC Bayern verrückt. Ich glaube, die Familie träumt von einem Fußballer. Aber er ist erst fünf Jahre alt, er hat noch Zeit zu entscheiden.“ In die Fußstapfen seines berühmten Großvaters scheint der Kleine also nicht treten zu wollen – wie schade für den Schlagerstar!

Wer den Schlagerstar noch einmal live auf der Bühne erleben möchte, kann diesen Wunsch im Mai und Juni 2024 im Rahmen seiner „Let’s Do It Again!“ Tour wahr werden lassen.