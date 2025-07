Ex-„Bachelor“ muss sich OP unterziehen – „Ziemlich kacke“

Als „Bachelor“ verteilte Andrej Mangold 2019 Rosen, machte sich danach in weiteren TV-Shows einen Namen. Doch eine davon ist ihm zum Verhängnis geworden…

Andrej Mangold muss sich unters Messer legen. Der Ex-„Bachelor“ hat große Probleme mit seiner linken Hand – und das schon seit längerer Zeit, wie er seinen rund 260.000 Followern auf Instagram mitteilt.

Ex-„Bachelor“ hat mehrere Arztbesuche hinter sich

Schon seit seiner Teilnahme an der Sport-Show „Exatlon Germany“ im vergangenen Jahr plagen Andrej Mangold Schmerzen und Probleme in seinem rechten Mittelfinger. Nach gleich mehreren Arztbesuchen steht es fest: Eine OP lässt sich nicht vermeiden.

„Leider hat jetzt auch der nächste Hand-Spezialist bestätigt, dass ich nicht um eine OP kommen werde“, gibt der TV-Star bekannt. Sollte er sich nicht operieren lassen, droht der Finger sogar „unbrauchbar“ zu werden!

Ex-„Bachelor“ muss mit wochenlangen Einschränkungen rechnen

Ein Szenario welches der ehemalige Basketball-Profi natürlich unbedingt vermeiden möchte. „Das ist natürlich ziemlich kacke alles, hätte aber auch schlimmer kommen können“, gibt sich der 38-Jährige kämpferisch.

Andrej Mangold muss nach der OP mit wochenlanger Einschränkung seiner Hand rechnen. An die Schmerzen nach dem Sturz in der TV-Show hatte er sich zunächst gewöhnt. Nun will er aber in eine schmerzfreie Zukunft blicken.

