Howard Carpendale: Drama vor Konzert – „Land unter“

Dieser Sommer macht Open-Air-Konzerte zu einer einzigen Lotterie. Mal ist es so brüllend heiß, dass sich die Fans von Howard Carpendale und Co. Sorgen machen müssen, dass sie in der Hitze dehydrieren. An anderen Tagen wiederum ist es so nass und stürmisch, dass Konzerte unter- oder gar abgebrochen werden müssen. Ein Gefühl, dass Howie nur allzu gut kennt.

So musste Howard Carpendale seinen Auftritt in Bremen Anfang Juli schon nach rund einer Stunde abbrechen (hier alle Infos zum Bremen-Konzert des Schlagerstars). Der Grund: Ein heftiges Gewitter in der Region machte einen Auftritt zu gefährlich für Fans und Künstler. Vor seinem Konzert in Gelsenkirchen am vergangenen Samstag (29. Juli 2023) drohte dem Schlagerstar ein ähnliches Schicksal, wie er nun via Instagram verlautbaren lässt.

Howard Carpendale muss vor Gelsenkirchen-Konzert zittern

„Hi Freunde, um 15 Uhr war Land unter in Gelsenkirchen. Wir hatten dann mal wieder zu überlegen, ob wir absagen müssen, aber wollten es nicht wahrhaben. Um 16.30 Uhr schien die Sonne und so ging es ab zur Location, zum bereits voll besetzten Amphitheater. Um 19.45 Uhr haben wir melden müssen, ein starkes Gewitter zieht heran. Um 20.10 Uhr ging ich mit einem Regenbogen auf die Bühne. Und es wurde ein unfassbar geiler Abend“, berichtet Howard Carpendale von den Dramen, die sich kurz vor seinem Gelsenkirchen-Auftritt abspielten.

Der Schlagerstar weiter: „Glaubt mir, dieser Sommer ist nicht einfach für OPEN-AIR… aber macht dennoch tierischen Spaß!“ Das sehen auch die Fans so. „Da kann ich nur zustimmen. Es war ein unfassbar geiler Abend! Ich durfte auch in Bremen schon beim (halben) Konzert dabei sein und ich war sooo erleichtert, dass ich – trotz mieser Wettervorhersage – in Gelsenkirchen ein komplettes Konzert erleben durfte. Du und Deine mega tolle Band, Ihr habt von der ersten Sekunde an alles gegeben. Für mich war es ein unvergesslicher Abend und ich freue mich schon auf die Tour im nächsten Jahr“, schreibt beispielsweise ein Fan bei Instagram.

Und ein anderer schwärmt: „Es war sooo ein toller Abend. Es war ein perfekter Moment. Der schwarze Himmel hinten, über der Bühne der Regenbogen, bei uns die Sonne, und dann kamst du rauf auf die Bühne!“