Howard Carpendale in Gelsenkirchen: Die Gefahr ist kaum zu sehen – SO kannst du dich schützen

Am Samstag (29. Juli 2023) spielt Howard Carpendale endlich wieder im Ruhrgebiet. In Gelsenkirchen wird der Schlagerstar im legendären Amphitheater auftreten. Ein wunderschöner Konzert-Ort, idyllisch im Grünen des Bugaparks gelegen, auf der einen Seite eingerahmt vom Rhein-Herne-Kanal, auf dem in unregelmäßigen Abständen immer wieder Schiffe den Blick der Zuschauer kreuzen.

Doch genau dieser Rhein-Herne-Kanal hat auch seine Tücken. So zieht er immer wieder Konzertgäste an, die Veranstalter, Künstler und auch Fans nicht unbedingt bei sich haben mögen. Und zwar Heerscharen von Mücken.

Howard Carpendale spielt am Samstag in Gelsenkirchen

Verständlich, die feucht-warme Luft, dazu das Gewässer im Hintergrund machen das Amphitheater zu einem idealen Biotop wie die kleinen Plagegeister. Schon bei den vergangenen Konzerten in Gelsenkirchen, unter anderem zeichnete Florian Silbereisen hier seine „Schlagerstrandparty“ (wieso plötzlich die Aufzeichnung unterbrochen werden musste, liest du hier) auf und „Die Toten Hosen“ (warum Sänger Campino schon nach 15 Minuten im Publikum verschwand, liest du hier) sangen hier zusammen mit Gerhard Polt und den Well-Brüdern, durften sich die Fans über den ein oder anderen Mückenstich freuen.

Davon betroffen war auch der Autor dieser Zeilen, der sich über zahlreiche Mückenstiche „freuen“ durfte. Wer das Konzert also stichfrei genießen will, sollte sich vor dem Besuch in Gelsenkirchen mit ordentlich Mückenspray einnebeln. Doch was so ein echter Howard-Carpendale-Fan ist, den dürften auch ein paar Stechmücken nicht abschrecken.

Ein paar wenige Resttickets für das Howard-Carpendale-Konzert im Gelsenkirchener Amphitheater gibt es noch. Die Preise für die Karten liegen zwischen 59,90 Euro und 89,90 Euro. Ob Howie dann auch so viele Scherze über den FC Schalke 04 reißt wie „Die Toten Hosen“-Sänger Campino? Hier gibt’s die irre Sprüche-Show zum Nachlesen.