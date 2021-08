Howard Carpendale: Schock für den Schlagerstar – nun herrscht traurige Gewissheit

„Hello again, du ich möchte dich heut' noch sehn, möchte dir gegenüberstehen.“ Es sind Zeilen von Howard Carpendale, die den Fans des Schlagerstars aus der Seele sprechen. „Viel zu lang war die Zeit“, die sie ohne ihren Howie verbringen mussten. Doch es wird noch schlimmer.

Mit Hits wie „Ti Amo“ und „Deine Spuren im Sand“ wurde Howard Carpendale zum Star. Auch auf der Bühne gibt der 75-Jährige stets ordentlich Vollgas. Doch das Coronavirus und die Folgen machen auch 2021 vor ihm keinen Halt.

------------------

Das ist Howard Carpendale:

Howard Victor Carpendale ist ein deutsch-südafrikanischer Sänger und Komponist

Seine größten Hits hatte er in den deutschsprachigen Ländern in den 70er und 80er Jahren

Er ist 75 Jahre alt

Howard Carpendale verriet vor einigen Jahren, dass er an MS erkrankt sei

Zusammen mit Kerstin Ott landete er den Hit „Wegen dir“

-----------------

Howard Carpendale: Schlechte Nachrichten für den Sänger und seine Fans

Es gibt nämlich schlechte Nachrichten für den Vater von Wayne Carpendale und seine Anhänger. Dies teilte der Konzertveranstalter auf seiner Instagram-Seite mit.

„Aufgrund der nach wie vor unsicheren Situation der Covid-19 Pandemie und ihre Auswirkungen auf Großveranstaltungen müssen wir leider Howard Carpendales-Tour ‚Die Show meines Lebens‘ ins nächste Frühjahr 2022 verlegen“, heißt es in dem Beitrag.

Howard Carpendale: Konzerte müssen verschoben werden

Eine Durchführung, wie für die Tour eigentlich erdacht und geplant gewesen sei, sei unter den aktuellen Umständen nicht realisierbar. Bereits erworbene Tickets würden aber für die Ersatztermine ihre Gültigkeit behalten.

Ein echter Schlag ins Gesicht für alle eingefleischten Howard-Carpendale-Fans also! Doch die neuen Termine stehen bereits schon fest: Auftakt ist am 21. Februar 2022 in Dresden.

---------------

-----------------

Howard Carpendale: Fans müssen sich noch etwas gedulden

Da müssen sich die Schlagerfans wohl noch etwas gedulden, um ihr Idol bald wieder auf der Bühne bewundern zu dürfen.

Schlechte Nachrichten gab es auch für Howard Carpendales Kollegen Roland Kaiser. Was war passiert?