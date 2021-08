Willi Herren: Tochter Alessia bei „Kampf der Realitystars“ – Auftritt rührt zu Tränen

Fast auf den Tag genau vier Monate ist der Tod von Willi Herren her, wenn RTL2 am Mittwochabend den Einzug seiner Tochter Alessia bei „Kampf der Realitystars“ zeigt.

Vier Monate seit dem völlig überraschenden und erschütternden Tod des Partystars. Doch Alessia Herren, die Tochter von Willi Herren, will nun in seinen Fußstapfen treten.

Willi Herren: Abschied bei „Kampf der Realitystars“

„Ich bin Willi in klein und weiblich. Natürlich trete ich in die Fußstapfen von meinem Vater. Ich möchte sein wie er und erleben, was erlebt hat“, sagt Alessia bei ihrem Einzug, der Anfang des Jahres in Thailand gedreht wurde. Willi Herren war da noch am Leben.

Das war Willi Herren:

Wilhelm „Willi“ Herren wurde am 17. Juni 1975 in Köln geboren

Bekannt wurde er als Schauspieler in der ARD-Serie „Lindenstraße“, in der von 1992 bis 2007 zu sehen war

Im Jahr 2004 nahm er am RTL-Dschungelcamp teil und belegte den dritten Platz

Es folgten Auftritte in ähnlichen Reality-TV-Formaten wie „Promi Big Brother“ (2017) oder „Das Sommerhaus der Stars“ (2019)

Im Jahr 2020 nahm er bei „Kampf der Realitystars“ und „Temptation Island VIP“ teil

Dieses Jahr war er in der zweiten Staffel von „Promis unter Palmen“ zu sehen

Am 20. April 2021 ist Willi Herren in seiner Wohnung in Köln verstorben

Nun ist Willi Herren leider verstorben und für RTL2 die Zeit, Abschied zu nehmen. „Wir haben hier mit Willi eine wirklich wunderbare Zeit erlebt“, so der „Kampf der Realitystars“-Sprecher, während im Hintergrund Szenen aus der letztjährigen Staffel mit Willi gezeigt werden.

Willi Herren: Diese Szenen rühren zu Tränen

Alessia Herren kämpft bei „Kampf der Realitystars“ um die Krone. Foto: RTL ZWEI

Es sind Szenen, die zu Tränen rühren. Es sind Szenen, die zeigen, wie viel Spaß der Entertainer bei „Kampf der Realitystars“ hatte. Unvergessen natürlich die Tortenschlacht mit Johannes Haller oder Willis Ausflug ins Meer.

Am meisten berührt jedoch der Abschied von RTL2. „Lieber Willi, mach et jot. Wir danken dir. Du warst einfach ein riesen Typ.“

Nach dem Tod von Willi Herren entbrannte Streit in der Familie. Was passiert nun mit seinem Erbe? Es gibt erste Hinweise.