Paukenschlag bei „Höhle der Löwen“ – Vox verkündet trauriges Doppel-Aus

Fans der Vox-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ müssen sich beim Verfolgen der kommenden Frühjahr- und Herbststaffel auf eine große Veränderung einstellen. So werden zwei ihrer Lieblingsinvestoren, Nils Glagau (49) und Tillman Schulz (35) nicht mehr beim Dreh dabei sein.

Dies beruhe auf einer persönlichen Entscheidung der beiden Unternehmer. Kirsten Petersen, Programmgeschäftsführerin von Vox, richtet zum Abschied dankende Worte an das Duo. Weiterführend wünsche sie ihnen für die Zukunft alles erdenklich Gute.

„Höhle der Löwen“: Zwei geschätzte Löwen nehmen Abschied

„Das bedauern wir sehr. Da unsere Löwinnen und Löwen viel Zeit in die Dreharbeiten und abgeschlossenen Deals investieren, gehört es aber dazu, dass sich unser ‚Löwen‘-Projekt nicht immer mit dem Privatleben und beruflichen Projekten in Einklang bringen lässt“, sagt Petersen.

Nils Glagau war seit 2019 Teil des Formates und zu einem der Gesichter der Abendshow geworden. Er steht für seine jahrelange Erfahrung in der Unternehmenswelt und seine Expertise in den Bereichen Sport, Ernährung und Gesundheit.

Sein Löwenkollege Tillman Schulz war dagegen noch relativ frisch am Set bei der „Höhle der Löwen“ dabei. So gehört er seit der im April 2023 ausgestrahlten 13. Staffel zur Besetzung der Gründershow. Bereits mit 26 Jahren rief Schulz 2015 seine erste eigene Firma Motido ins Leben. Er überzeugt mit seiner Expertise im Vertrieb von Lebensmitteln und Non-Food-Produkten.

„Höhle der Löwen“-Fans haben aber Grund zum Aufatmen. Sie können am 10. Dezember sowohl Tillman Schulz als auch Nils Glagau noch einmal bei der Weihnachts-Spezial-Ausgabe und darüber hinaus noch in der kommenden Frühjahrsstaffel verfolgen. Es bleibt also ausreichend Zeit, sich in Ruhe von ihnen zu verabschieden.