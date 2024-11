„Höhle der Löwen“: TV-Hammer – jetzt ist es raus

Er kann sich mittlerweile als Urgestein bei „Die Höhle der Löwen“ nennen: Ralf Dümmel ist bereits seit 2016 Investor in der VOX-Show, investierte seither in über 85 Startups und bot über 150 Gründern seine Hilfe an.

Doch jetzt wird es für den TV-Star und Geldgeber offenbar Zeit, sich neuen Projekten zu widmen. Der „Höhle der Löwen“-Investor soll eine eigene Show bekommen.

„Höhle der Löwen“: TV-Hammer naht

Steigt Ralf Dümmel demnach aus der VOX-Sendung aus? Genaueres weiß man noch nicht, nur so viel ist durchgesickert: Der 57-Jährige soll nach „Bild“-Informationen eine eigene TV-Show erhalten, in der es um seine eigenen Deals geht. Demnach soll das Konzept an das bereits bestehende erinnern, bei dem Erfinder sich mit innovativen Ideen in den Konkurrenzkampf begeben.

„Dümmel will Erfindern helfen, ihre Idee ins Regal eines Supermarktes zu bringen“, heißt es bei „Bild“. Was man noch nicht weiß, ist, wann das neue Format an den Start gehen soll, geschweige denn wo. Angeblich laufen aber schon Verhandlungen mit einigen Sendern. Und auch nach geeigneten Kandidaten soll bereits eifrig gesucht werden.

„Höhle der Löwen“: Dümmel nicht der Erste mit eigener Show

Ralf Dümmel wäre nicht erste „Löwe“, der nach dem VOX-Erfolg eine eigene Show bekommt. Schon sein Kollege Carsten Maschmeyer versuchte 2017 sein Glück und wollte Startup-Gründern im Sat.1-Format „Das ist deine Chance“ die Türen öffnen. Mit wenig Erfolg: Denn nach nur drei Episoden stellte der Sender die Show wieder ein.

Ob Ralf Dümmel sich besser durchschlagen kann, wird sich zeigen. Erst einmal muss das finale Konzept stehen.