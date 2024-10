Heute im TV: Kein Thema polarisiert mehr – Peter Kloeppel sucht Antworten

Kaum ein Thema spaltet mehr, kaum ein Thema erhitzt die Gemüter mehr. Die Flüchtlingssituation in Deutschland sorgt regelmäßig für ordentlich Zündstoff – nicht nur in privaten Gesprächen, sondern auch im Bundestag und in verschiedenen Fernsehsendungen.

Die Meinungen zum Umgang mit Flüchtlingen gehen weit auseinander. Einigkeit besteht eigentlich nur darin, dass es nicht weitergehen kann wie bisher. Doch wie dann? Dieser Frage ging Peter Kloeppel nach. Eine neue Reportertagereihe zeigt ihn auf der Suche nach Antworten.

Heute im TV: Diesem Thema widmete sich Peter Kloeppel

Um 20.15 Uhr am Donnerstagabend (31. Oktober) zeigt RTL die Reportage „Peter Kloeppel: Wie lösen wir die Flüchtlingskrise?“. 90 Minuten dreht sich alles um die Menschen, die in der Hoffnung auf ein besseres Leben nach Deutschland kommen. Auch der Umgang mit ihnen, ist Thema. Beleuchtet werden darüber hinaus die Sorgen und Ängste der Bevölkerung.

Der ehemalige Nachrichtensprecher Peter Kloeppel besuchte für die Doku eine Flüchtlingsunterkunft und sprach mit Betroffenen und Experten, wie RTL in einer Mitteilung im September erklärte. Ein Reporterteam war zudem im In- und Ausland unterwegs, auf der Suche nach Antworten rund um die Migrationsdebatte. Darüber hinaus begleiteten die Journalisten einen Lehrgang für Bundespolizisten, bei dem diese auf Abschiebeflüge vorbereitet wurden.

„Wir müssen die Stimmung im Land und die Sorgen der Menschen ernst nehmen“

„Es ist wohl eine der komplexesten Fragestellungen unserer Zeit, auf die es auch nicht die eine richtige Antwort gibt. Aber wir müssen die Stimmung im Land und die Sorgen der Menschen ernst nehmen und wieder mehr gegenseitiges Verständnis schaffen – für die Politik, für die Hilfesuchenden, füreinander. Daher haben wir uns in unserer Doku auf die Suche nach konstruktiven Lösungsansätzen gemacht“, so Peter Kloeppel über die Reportage.

Auf welche Ansätze das Team bei seinen Recherchen gestoßen ist, das zeigt „Peter Kloeppel: Wie lösen wir die Flüchtlingskrise?“ zur Primetime bei RTL oder anschließend auch jederzeit bei RTL+.