RTL-Hammer! Peter Kloeppel macht es nun offiziell

30 Jahre lang stand RTL-Moderator Peter Kloeppel für den Kölner Privatsender vor der Kamera. Dann machte plötzlich die Nachricht die Runde, dass der 65-Jährige das Format „RTL Aktuell“, bei dem er seit 1992 Chefmoderator war, aufhört. Ende August war es so weit: Die letzte Klappe fiel.

Umso überraschender folgt jetzt dieser Hammer! Peter Kloeppel kehrt zurück zu RTL – und das schon im kommenden Monat.

RTL-Comeback von Peter Kloeppel

Wie der Sender selbst berichtet, wird der Journalist mit einem eigenen Projekt zu dem Sender zurückkehren. Am 31. Oktober zeigt RTL die Doku „Peter Kloeppel: Wie lösen wir die Flüchtlingskrise?“.

Darin wollen sich der TV-Star und sein Team mit verschiedenen Aspekten der Flüchtlingskrise beschäftigen. Und das ganz nah am Geschehen dran: Denn Kloeppel und sein Team werden nicht etwa aus einem TV-Studio heraus moderieren, sondern direkt in einer Flüchtlingsunterkunft – inklusive diversen Gesprächen mit Betroffenen und Experten.

„Die Doku ist die Fortführung der erfolgreichen ‘Durchleuchtet’-Reihe. Mit dem neuen Titel betonen wir die erweiterte Rolle Peter Kloeppels, der gesellschaftlich relevante Themen nicht mehr aus dem TV-Studio ‘durchleuchtet’, sondern als ‘Anchor on Location’ auch selbst mit Betroffenen in den Austausch geht“, erklärt der Chefredakteur der RTL News, Christian Schleker.

Die Inhalte der Sendung werden sehr vielfältig sein:

Reporter-Szenen im In- und Ausland

Interviews mit Schleusern in der Türkei

Interviews mit Bewohnern aus Mecklenburg-Vorpommern, die eine neue Unterkunft im Ort nicht gutheißen

Ein Highlight wird sicher auch ein Einblick in den Alltag der Bundespolizei sein, die einen Lehrgang für Einsätze auf Abschiebeflügen macht.

RTL-Star Peter Kloeppel liegt Doku am Herzen

RTL-Moderator Peter Kloeppel selbst liegt die Doku offenbar sehr am Herzen. In einem Statement sagt er: „Es ist wohl eine der komplexesten Fragestellungen unserer Zeit, auf die es auch nicht die eine richtige Antwort gibt. Aber wir müssen die Stimmung im Land und die Sorgen der Menschen ernst nehmen und wieder mehr gegenseitiges Verständnis schaffen – für die Politik, für die Hilfesuchenden, füreinander. Daher haben wir uns in unserer Doku auf die Suche nach konstruktiven Lösungsansätzen gemacht.“

Seine Sendung wird am 31. Oktober zur Primetime um 20.15 Uhr bei RTL ausgestrahlt.