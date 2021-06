„Heute Show“ (ZDF): Oliver Welke kann DAS nicht fassen: „Sowas lockt Kriminelle an“

In der Heute Show (ZDF) teilt Moderator Oliver Welke mal wieder kräftig aus!

Oliver Welke nimmt in der Heute Show (ZDF) kein Blatt vor dem Mund. Doch wer ist diesmal Opfer seiner schonungslosen Kritik geworden?

Heute Show (ZDF): Oliver Welke kritisiert Corona-Testzentren

Es sind die Zustände in den Corona-Testzentren in Deutschland, die den Heute Show-Moderator gehörig auf die Palme bringen – und wie einfach es ist, ein solches zu eröffnen.

------------------

Das ist die ZDF-„Heute Show“:

läuft seit 2009

moderiert wird die Satiresendung von Oliver Welke

es werden aktuell Themen thematisiert, die in den Nachrichten waren

zum Team gehören unter anderem auch Komiker und Reporter wie Martina Hill, Christian Ehring, Dietrich Hollinderbäumer, Hans-Joachim Heist, Lutz van der Horst, Hazel Brugger und Fabian Köster

Die Sendung erhielt verschiedene Auszeichnungen, wie den Grimme-Preis, den Bambi und den Deutschen Comedypreis

Die Show ist am Freitagabend im ZDF oder im Anschluss in der Mediathek zu sehen

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

-------------------

„Eine Geschäftsidee, die ich uneingeschränkt empfehlen würde: Eröffnen Sie ein Corona-Testzentrum. Zwei, drei Arbeitslose im Kittel, eine olle Bierbank und abends schreiben Sie einfach eine beliebige Zahl auf den Zettel und schicken das ein“, macht Oliver Welke ironisch deutlich, wie erschreckend einfach es ist, ein Testzentrum hochzuziehen.

+++ „Heute Show“ (ZDF): Oliver Welke mit knallharten Worten – „Ganz schlechte Nachricht“ +++

Heute Show (ZDF): Corona-Schnelltests sind gutes Geschäft für die Betreiber

Doch seine Kritik kommt nicht von irgendwo her: Wie vor wenigen Tagen bekanntgeworden ist, soll ein Betreiber mehrerer Testzentren bei der Abrechnung gepfuscht haben!

Heute Show-Moderator Oliver Welke kritisiert die Zustände in den Corona-Testzentren. Foto: IMAGO / Jan Huebner

Corona-Schnelltests sind nämlich ein gutes Geschäft für die Betreiber: Wer eine Teststelle hat, bekommt pro erfolgtem Bürgertest Geld von den Kassenärztlichen Vereinigungen. Doch wer kontrolliert eigentlich, wie viele Tests am Ende des Tages wirklich durchgeführt werden? Anscheinend niemand. Ein gefundenes Fressen für Oliver Welke und die Heute Show (ZDF).

+++ „Heute Show“ (ZDF): Oliver Welke schießt gegen Boris Palmer – „Aufmerksamkeits-Junkie“ +++

Heute Show (ZDF): „Sowas lockt natürlich Kriminelle an“

„Keiner hat drüber nachgedacht, wie man das mit dem Testen kontrolliert. Sowas lockt natürlich Kriminelle an“, poltert der Moderator drauflos.

Recht hat er mit dieser Aussage, denn wie am Freitag bekannt wurde, gab es übereinstimmenden Medienberichten zufolge bereits eine Festnahme im Testzentrum-Skandal. Bei investigativen Recherchen fanden Journalisten heraus, dass in einem Testzentrum von MediCan in Münster Gievenbeck gefuscht wurde. Von den Reportern wurden dort an einem Tag insgesamt 100 Personen gezählt. Die Firma meldete dem NRW-Gesundheitsministerium für diesen Tag jedoch 422 Bürgertests! (Wir berichteten).

Heute Show (ZDF): Oliver Welke ärgert sich über die leichtfertige Verschwendung der Steuergelder

Eine Tatsache, die Oliver Welke ziemlich wütend macht: „Es ist immer ärgerlich, wenn Steuergeld verbrannt wird. Aber wirklich unverantwortlich ist bei der Geschichte, wie einfach man bei uns ein Testzentrum hochziehen kann.“

------------------

Weitere Nachrichten aus der TV-Welt:

------------------

Es bleibt abzuwarten, ob die Politik sich die Kritik von Heute Show-Moderator Oliver Welke zu Herzen nimmt und ob in Zukunft vielleicht besser überprüft wird, wer ein Testzentrum eröffnet – und was dort überhaupt abgerechnet wird. (cf)