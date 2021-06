Die Geissens: Stress für Davina! Ausgerechnet von IHNEN wird sie nun verklagt

Davina Geiss will ihr eigenes Mode- und Kosmetik-Label auf den Markt bringen. (Archivbild)

Den Geissens-Kindern stehen im Leben wohl alle Türen offen. So will die 18-jährige Davina Geiss, älteste Tochter der Geissens, nun ganz groß rauskommen und ihr eigenes Mode- und Kosmetik-Label „DG by Indigo Limited“ auf den Markt bringen.

Doch genau dafür soll Davina Geiss nun ausgerechnet von einer Firma verklagt worden sein, bei denen die Geissens eigentlich Stammkunden sind.

Die Geissens: Davina Geiss hat ausgerechnet SIE gegen sich

Miese Kiste für Davina Geiss. Mit ihrem Mode- und Kosmetik-Label „DG by Indigo“ wollte sie nun eigentlich ihren ganz individuellen Weg gehen. Doch kaum ist die Marke beim Patentamt registriert, steht für die 18-Jährige schon der erste Rechtsstreit an.

Davina Geiss zieht den Zorn von "Dolce & Gabbana" auf sich. (Archivbild) Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopress

Nach Berichten der „Bild“ zufolge sollen die Anwälte des italienischen Modehauses „Dolce & Gabbana“ gegen den Eintrag der neuen Marke vorgegangen sein. Grund für den Ärger sollen die Marken-Initialen „DG“ sein, die sowohl für Davina Geiss als eben auch für „Dolce & Gabbana“ stehen.

----------------------------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das sind die Geissens:

Die Geissens sind eine Jetset-Familie aus Köln

Seit 1994 sind Carmen Geiss und Robert Geiss verheiratet

Das Unternehmer-Paar hat zwei Kinder: Davina (18) und Shania (16)

Seit 2011 haben sie eine eigene Fernsehsendung „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“

Die Familie lebt seit 2015 in Südfrankreich

----------------------------------------

Den Vorwürfen zufolge bestehe somit eine Verwechslungsgefahr der beiden Marken, was laut dem deutschen Patent- und Markenamt eine Rechtswidrigkeit darstellt.

Die Geissens-Tochter auf dünnem Eis – davon scheint sie unbeeindruckt

Wie es nun um die neue Marke von Davina Geiss steht, soll vom europäischen Marken- und Patentamt geprüft werden. Derzeit steht die Entscheidung noch aus.

----------------------------------------

Mehr zu den Geissens:

Die Geissens: Es ist endlich so weit! Tochter Davina hat allen Grund zur Freude

Die Geissens: Offiziell! RTL2 trifft eine drastische Entscheidung

Die Geissens: Robert und Carmen plötzlich aus Kölner Szene-Lokal geworfen – das ist der Grund

----------------------------------------

Die 18-Jährige scheint das jedoch eher weniger zu interessieren. Trotz der Klage von „Dolce & Gabbana“ soll die Geissens-Tochter unter dem Namen „DG by Indigo Limited“ bereits Modeartikel anbieten.

+++ Die Geissens: Protz-Video von Robert Geiss geht schief – Carmen muss sofort eingreifen +++

„Dolce & Gabbana“ scheint den Rechtsstreit hingegen ganz und gar nicht auf die leichte Schulter zu nehmen: „Wir schützen grundsätzlich den Wert unserer Marke gegen Verwechslungen oder Plagiate“, verkündet das Unternehmen gegenüber der „Bild“. (mkx)