Die Geissens: Es ist endlich so weit! Tochter Davina hat allen Grund zur Freude

Davina Geiss kennt fast jeder: Durch die familieneigene Realityshow „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ stand sie schon früh im Rampenlicht. Vor den Augen der RTL Zwei-Zuschauer ist sie vom kleinen Mädchen zu einer jungen Frau herangewachsen.

Die Fans der Geissens erinnern sich noch genau an die zwei Mädchen, die auf den Betten der Luxus-Hotels herumtollten, doch so klein sind die Töchter von Robert und Carmen Geiss schon lange nicht mehr.

Die Geissens: Shania crasht große Ankündigung ihrer Schwester Davina

Davina Geiss feierte am 30. Mai ihren 18. Geburtstag. Und nur drei Tage später verkündet der „Die Geissens“-Star stolz bei Instagram: „I got my drivers license (dt.: Ich habe meinen Führerschein).“ Na, wenn das kein Grund für eine nächste Party ist.

Während unzählige Fans der 18-Jährigen gratulieren, löst ein unscheinbarer Kommentar ihrer Schwester Shania eine ganz andere Bewegung aus. Die 16-Jährige kommentiert lediglich die zwei Wörter „last week“.

Denn: Mit den Worten „I got my drivers license last week“ beginnt auch das Lied „drivers license“ von Popstar Olivia Rodrigo, einem der derzeit beliebtesten Songs weltweit. In Windeseile fügen Davinas Follower mithilfe von Shania den gesamten englischen Songtext in den Kommentaren zusammen. „Wenn die Schwester den Post crasht“, schreibt ein weiterer User abschließend.

Das sind die Geissens:

Die Geissens sind eine Jetset-Familie aus Köln

Seit 1994 sind Carmen Geiss und Robert Geiss verheiratet

Das Unternehmer-Paar hat zwei Kinder: Davina (18) und Shania (16)

Seit 2011 haben sie eine eigene Fernsehsendung „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“

Die Familie lebt seit 2015 in Südfrankreich

Die Geissens: Davina hat ihren Führerschein – ER liefert ihr neues Auto direkt vor die Tür

Doch davon lässt sich Davina nicht beirren. Auf sie wartet nämlich ein riesiges Geschenk: ein brandneuer Wagen. Den bringt ihr „Prior Design“-Chef Andreas Belzek sogar höchstpersönlich von Deutschland nach Saint-Tropez. Der Mann aus Kamp-Lintfort (NRW) ist nicht nur ein guter Freund ihres Vaters Robert Geiss, sondern auch Edel-Autotuner.

Das bedeutet, Belzek wertet Autos vor allem optisch mit hochwertigen Materialien auf. Für Roberts Ferrari ließ Belzeks Firma „Prior Design“ sogar schon „geschmiedete Alufelgen in Einzelfertigung“ herstellen, wie er „RP Online“ verriet.

Davina Geiss darf endlich alleine Autofahren. Foto: RTLZWEI

In seiner eigenen Instagram-Story gibt Andreas Belzek preis: „Ab nach Saint-Tropez! Ich war schon lange nicht mehr da.“ Auf dem Abschleppfahrzeug hinter ihm ist die Ecke eines Wagens zu erkennen, der ein sportlicher SUV zu sein scheint. In dem Beitrag markiert Belzek Davina Geiss, die die Story prompt auf ihrem eigenen Profil teilt. Na, da freut sich aber jemand über seinen neuen Wagen.

Erst vor Kurzem feierte Davina Geiss einen ganz anderen Meilenstein. Was die 18-Jährige bald nach London ziehen könnte, erfährst du hier.

Vor Kurzem hat „Die Geissens“-Mutter Carmen rührende Worte zum Geburtstag ihrer Tochter geteilt. Hier mehr erfahren>>>