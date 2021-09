„Heute Show“ (ZDF): Oliver Welke verrät seinen Horror vor der Bundestagswahl – „Möchte man gar nicht zu Ende denken“

Der Countdown läuft, am Sonntag ist es endlich so weit: Die Bundestagswahl 2021 steht an. Natürlich wird dieses wichtige Ereignis auch in der „Heute Show“ im ZDF thematisiert. Oliver Welke verrät diesbezüglich seinen persönlichen Horror.

Na, weißt du schon, wo du am Sonntag deine Kreuze machen wirst? „Heute Show“-Moderator Oliver Welke hat anscheinend zumindest schon eine ungefähre Tendenz. In der Satire-Sendung im ZDF hat er sich so kurz vor der Bundestagswahl nochmal mit den Parteien und möglichen Koalitionen beschäftigt.

Das ist die ZDF-„Heute Show“:

läuft seit 2009

moderiert wird die Satiresendung von Oliver Welke

es werden aktuell Themen thematisiert, die in den Nachrichten waren

zum Team gehören unter anderem auch Komiker und Reporter wie Martina Hill, Christian Ehring, Dietrich Hollinderbäumer, Hans-Joachim Heist, Lutz van der Horst, Hazel Brugger und Fabian Köster

Die Sendung erhielt verschiedene Auszeichnungen, wie den Grimme-Preis, den Bambi und den Deutschen Comedypreis

Die Show ist am Freitagabend im ZDF oder im Anschluss in der Mediathek zu sehen

„Heute Show“ (ZDF): Oliver Welke verrät seinen persönlichen Horror

Welche Koalitionen könnten nach der Wahl denn so auf uns zu kommen? „Was immer es für eine wird: Jamaika, Kenia, Helgoland. Keiner weiß es“, stellt Oliver Welke fest. Was der Moderator aber weiß: „Mein persönlicher Horror, sage ich Ihnen ehrlich, wäre die sogenannte Deutschland-Koalition. Das möchte man gar nicht zu Ende denken. Nochmal eine Gro-Ko. Aber plus FDP.“

„Heute Show“ (ZDF): DIESE Koalition möchte Oliver Welke nicht

Ob dieser Fall eintreten wird? Immerhin hat es diese Koalition, die auch Schwarz-Rot-Gelbe-Koalition genannt wird, noch nie gegeben. Auch auf Landesebene ist dieses Bündnis ziemlich selten. Im Rahmen von Zweier- und Dreierbündnissen besitzen CDU/CSU, SPD und FDP aber einiges an gemeinsamer Regierungserfahrung.

Es bleibt abzuwarten, welche Parteien letztendlich regieren werden und ob Oliver Welkes „persönlicher Horror“ eintritt.

Kürzlich hat Oliver Welke gegen eine ZDF-Show ausgeteilt. Alle Details dazu erfährst du hier. (cf)