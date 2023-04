„Heute Show“: Kritik für ZDF-Show – „Bin endgültig raus“

Zugegeben: Berlin hat in dieser Woche mal wieder kein allzu gutes Bild abgegeben. Nachdem es schon zuvor mehrfach zu Problemen bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus gekommen war, wäre es auch durchaus überraschend gewesen, wenn die Wahl des Bürgermeisters reibungslos vonstattengegangen wäre. Verständlich also, dass die ZDF-„Heute Show“ dieses Thema nicht einfach liegen lassen konnte. Die Gags schrieben sich ja quasi von selbst.

Neben der Show im ZDF-Freitagabend-Programm betreibt man beim ZDF aber auch noch einen eigenen Instagram-Kanal, der die Inhalte der TV-Sendung aufgreift. Und so veröffentlichte die „Heute Show“ auch dort einen Gag zur Wahl von Berlins neuem Bürgermeister Kai Wegner.

ZDF-„Heute Show“ sorgt für Aufregung

„In dieser Woche bestätigte unsere Hauptstadt mal wieder jedes Klischee. Drei Wahlgänge Nervenkrimi für einen neuen Regierenden Bürgermeister. Das beweist: Für Vollchaos ist Berlin gar nicht auf Klimakleber angewiesen.“ Nur fanden das einige anscheinend gar nicht mal so witzig.

„MIT STIMMEN DER AFD! Was ist jetzt mit dem Ende der Demokratie, warum muss diese Wahl nicht rückgängig gemacht werden so wie damals in Thüringen?“, fragt beispielsweise ein Nutzer bei Instagram. Und ein anderer ZDF-Zuschauer ergänzt: „Was war die Sendung gestern schlecht! Ich hangele mich von Woche zu Woche, jetzt ist vorbei. Ich bin endgültig raus.“ Und ein anderer fleht: „Ich will Bonn als Hauptstadt zurück.“ Während ein Weiterer witzelt: „Ich mag Berlin. Das ist so unvollkommen und schlecht organisiert wie ich. Nur gut, dass ich da nicht lebe.“

Ein anderer Zuschauer dagegen störte sich vor allem an dem Vergleich mit den Klimaklebern der „Letzten Generation“: „Verharmlosung von Nötigung und Behinderung von Einsatzkräften. Macht die politische Klatsche von Kai Wegener nicht besser, als ÖRR sollte man allerdings neutral bleiben.“ Während ein anderer um mehr Aufklärung und Hintergrund bittet: „Warum wird auch von euch nur über die blödsinningen Aktionen der letzten Generation gesprochen und nicht mal darüber, was die wollen?“ Einen Eklat gab es auch vor laufender Kamera. Ein ZDF-Reporter wurde übel angegangen.