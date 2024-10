Heute Abend im TV: Hollywood-Skandalfilm hat die legendärste Erotik-Szene der Filmgeschichte

Du willst das Wochenende mit einem packenden Krimi abschließen, stehst aber nicht allzu sehr auf die traditionellen Krimi-Reihen im Ersten? Dann haben wir gute Nachrichten für dich: Denn heute Abend läuft im Free-TV ein Thriller, der einst zum großen Skandalfilm wurde.

Und auch wenn du es heute Abend nicht rechtzeitig um 20.15 Uhr vors TV-Gerät schaffst, kannst du den Klassiker jederzeit bei diversen Streaming-Anbietern sehen. Aber eins nach dem anderen.

Heute Abend im TV: „Basic Instinct“

Tele5 zeigt heute Abend (Sonntag, 13. Oktober) den berühmten Erotik-Thriller „Basic Instinct“. Darin spielt Michael Douglas einen abgehalfterten Polizisten, der in einem Mordfall ermittelt. Hauptverdächtige ist eine hocherotische Schriftstellerin (gespielt von Sharon Stone), die jenen Mordfall in einem ihrer Romane zuvor erstaunlich präzise beschrieben hatte.

Wie sich im Laufe der Ermittlungen herausstellt, war dies nicht der einzige reale Mord, den die Autorin in ihren Büchern vorab verdächtig genau skizziert hatte. Gleichzeitig beginnt der von Michael Douglas gespielte Polizist eine gefährliche Affäre mit der Schriftstellerin, die nicht nur diesen Polizisten mit ihrem Sexappeal um den Finger zu wickeln weiß.

Hat die Schriftstellerin tatsächlich diese Morde begangen und sie anschließend in Romanen verarbeitet? Oder ist die Mörderin nicht doch womöglich eine frühere Affäre der Autorin?

„Basic Instinct“ im Stream

Die Antworten erhältst du heute Abend um 20.15 Uhr bei Tele5. Zudem ist der Film bei vielen Anbietern im Stream verfügbar, unter anderem bei:

Amazon Prime Video

Apple TV

Sky Store

Magenta TV

Maxdome

Google Play

Skandale rund um den Film

Der 1992 erschienene Film war einer der erfolgreichsten des Jahres. In den USA spielte „Basic Instinct“ im Erscheinungsjahr satte 117 Millionen Dollar ein, der sechstbeste Wert eines Filmes im Jahr 1992. Und in Deutschland strömten 1992 insgesamt 4,4 Millionen Besucher in die Kinos, was Platz 4 in jenem Jahr bedeutete.

Begleitet wurde der Film von mehreren Skandalen. Der niederländische Regisseur Paul Verhoeven hatte sich vor Beginn der Dreharbeiten in San Francisco mit mehreren Vereinigungen der queeren Community in Verbindung gesetzt. Dabei wollte Verhoeven das brisante Drehbuch von Autor Joe Eszterhas ein wenig abmildern.

Die Schwulen- und Lesbenvereinigungen waren jedoch empört von dem Drehbuch und verlangten, die Handlung müsse radikal umgeschrieben werden. Das ging Verhoeven zu weit, und er brach die Gespräche ab.

Gleich am ersten Drehtag erhielt der Regisseur die Quittung. Rund 150 Demonstranten protestierten am Set und machten die Filmarbeit quasi unmöglich. Manche Demonstranten durchbrachen sogar Absperrungen und wurden von der Polizei in Gewahrsam genommen.

Heute Abend im TV: Skandalfilm von 1992

Als der Film später in die Kinos kam, entfachte erneut großer Protest – auch unterstützt von feministischen Bewegungen. Was viele Menschen an „Basic Instinct“ störte, fasste Hellmuth Karasek 1992 im „Spiegel“ passend zusammen: „Es ist die ewige Geschichte, die sich das puritanische Amerika in zahllosen Thrillern und B-pictures wieder und wieder mit wohligem Schauder erzählen lässt: Sex ist böse, Sex ist lebensgefährlich, Sex ist die Waffe der Frauen, mit der sie Männer um ihre wahren, lebenswichtigen, aufbauenden, das Verbrechen aufklärenden, den Kumpan respektierenden Instinkte bringen – zugunsten des »basic instinct«.“

Die Verhör-Szene, in der Sharon Stone ihre Beine lasziv übereinander schlägt, wurde zur wohl legendärste Erotik-Szene der Filmgeschichte. Foto: imago images/Prod.DB

Während eines Verhörs der von Sharon Stone gespielten Schriftstellerin kommt es bei „Basic Instinct“ zudem zu der wohl legendärsten Erotik-Szene der Filmgeschichte. Darin schlägt Stone ihre Beine übereinander, ohne unter ihrem Kleid Unterwäsche zu tragen.

„Basic Instinct“ läuft heute Abend im Free-TV. Um 20.15 Uhr geht’s los – bei Tele5.