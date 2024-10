„Tatort“ Münster: Erstes Foto vom neuen Dreh – doch ER ist nicht dabei

Sie gehören zu den beliebtesten Ermittlern im deutschen TV: Thiel und Boerne aus dem „Tatort“ Münster. Gespielt werden der Kriminalhauptkommissar und der Rechtsmediziner von Axel Prahl und Jan Josef Liefers. Die Zuschauer der ARD-Krimireihe können es kaum erwarten, bis neue Folgen aus Münster an den Start gehen.

Und das dürfte wohl auch nicht mehr allzu lange dauern, denn jetzt taucht ein Foto vom gesamten Team bei den Dreharbeiten zum neuen Münster „Tatort“ im Netz auf. Doch eine Sache sticht dabei sofort ins Auge: Ein Hauptdarsteller fehlt darauf!

„Tatort“ Münster: Erstes Foto zur neuen Folge

Zumindest fast. Auf seinem Instagram-Kanal teilt Jan Josef Liefers jetzt das besagte Bild mit seinen Fans. Es zeigt das Team aus Münster kurz nach Drehschluss der Episode „Ich gestehe“ (vorläufiger Arbeitstitel). Liefers schreibt dazu: „Drehschluss… ein neuer Tatort aus Münster ist fertig gedreht. Ein Grund, nach so vielen Jahren immer noch Freude an dieser Arbeit zu haben, sind unsere tollen Teams. Man sieht sie nie, aber ihre Arbeit steckt in jeder Sekunde dieser 90 Minuten.“

Doch wo steckt der „Tatort“-Star auf dem Foto? „Axel hat dafür gesorgt, dass ich mit auf dem Foto bin, obwohl ich an diesem Tag gar nicht da war“, erklärt der Schauspieler weiter und verweist dabei auf ein eingerahmtes Foto, das sein TV-Kollege Axel Prahl auf dem Team-Bild in der Hand hält. Und somit ist Liefers in indirekter Weise also doch noch dabei gewesen!

Über das Abschlussfoto seines Münster-Teams schreibt der 60-Jährige zu guter Letzt stolz: „ Das Bild ist ein Klassenfoto, aber auch eine Wertschätzung von Teamwork, denn alleine geht es nicht!“

Der neue „Tatort“ Münster, der aktuell noch den Arbeitstitel „Ich gestehe“ trägt, ist seit dem 10. Oktober abgedreht. Gedreht wurde dafür in Münster, Köln und Umgebung. Thiel und Boerne feiern im neuen Fall auf einer Party der medizinischen Fakultät, auf der die Leiche eines Studenten mit Stichverletzungen entdeckt wird. Und nicht nur das: Rechtsmediziner Boerne stellt bei der Obduktion außerdem fest, dass der Student in den vergangenen Monaten nicht allein war.

Wann genau der neue „Tatort“ 2025 ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt.