„Herz an Bord“-Kandidatin mit klarer Ansage: „Mich kriegt man mit ’nem Döner“

Vox präsentiert eine Alternative zum „Traumschiff“ im ZDF, nur können auf dieser Reise reale Flirt-Träume Wirklichkeit werden. Der Sender hat eine neue Staffel von „Herz an Bord – Frisch verliebt auf hoher See“ angekündigt.

Bei der romantischen Dating-Show begleitet Moderator Wayne Carpendale vier liebeshungrige Ladys auf einer Kreuzfahrt auf hoher See. Dort hoffen sie, den Mann fürs Leben kennenzulernen.

„Herz an Bord“ auf dem Kreuzfahrtschiff AIDAcosma

Schon im vergangenen Jahr stach „Liebeskapitän“ Wayne Carpendale mit der AIDAcosma in See und cruiste mit vier Singles durch das Mittelmeer. Es ist das modernste Schiff und der gesamten Flotte des Rostocker Unternehmens. Diesmal geht es zu den schönsten Inseln des Nordatlantiks. Teneriffa, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote und Madeira stehen auf dem Reiseplan. Auf jeder Etappe lernen die Kandidatinnen je sechs neue Männer kennen und müssen sich am Ende jeder Folge zwischen jeweils zweien entscheiden.

Die Liebessuchenden erwarten traumhafte Dates. Es gibt idyllische Landgänge, abenteuerliche Entdeckungstouren oder einfach romantische Momente an Deck des Kreuzfahrtschiffes. Ob kleiner Urlaubsflirt oder große Liebe – am Ende des Tages haben die Frauen die Wahl: Welche Männer haben bei „Herz an Bord“ überzeugt und wer darf mit zum nächsten Reiseziel? Wer es nicht geschafft hat, muss sofort von Bord.

Kandidatin Teresa mit klarer Ansage

Folgende Single-Frauen hoffen, in den Hafen der Liebe einlaufen zu können:

Anne, 31, Versicherungskauffrau aus Hamburg: „Ich habe mir in früheren Beziehungen viel gefallen lassen.“

Ana, 39, Social Media Managerin aus Düsseldorf: „Der Mann sollte den ersten Schritt machen, dann fühle ich mich weiblicher und wertgeschätzter.“

Tanja, 40, Schauspielerin und Moderatorin aus Berlin: „Ich bin ein Gesamtpaket.“

Teresa, 29, Justizfachwirtin aus Naumburg (Saale): „Mich kriegt man nicht mit Rosen, sondern mit ’nem Döner.“

Na das klingt doch herzhaft! Vox verspricht bei „Herz an Bord – Frisch verliebt auf hoher See“ eine emotionale Achterbahnfahrt mit viel Romantik, überraschenden Wendungen und herzzerreißenden Entscheidungen.

Die neue Staffel von „Herz an Bord – Frisch verliebt auf hoher See“ läuft ab 19. März 2024 um 20:15 Uhr bei VOX