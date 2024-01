Annemarie Carpendale überrascht mit freizügigen Urlaubsfotos – „Unglaublich gutaussehend“

Ein Casting für den Fernsehsender VIVA verhalf Annemarie Carpendale zu ihren ersten Erfahrungen vor der Kamera, mittlerweile ist die 46-Jährige aus der deutschen Fernsehwelt kaum mehr wegzudenken. Als Moderatorin der Prosieben-Formate „taff“ und „red! Stars, Lifestyle & More“ versorgt Carpendale Zuschauer mit den neusten Nachrichten aus der Welt der Reichen und Schönen.

Auch privat läuft es für die Moderatorin wie am Schnürchen. Nach einer zweijährigen Beziehung mit Oliver Pocher, ist Carpendale seit dem Jahr 2007 mit dem Schauspieler Wayne Carpendale liiert. Das Paar hat einen vierjährigen Sohn. In diesen Tagen macht die kleine Familie Urlaub im australischen Sydney und die Moderatorin teilt freudig Eindrücke aus dem Traumurlaub. Doch die neusten Schnappschüsse des Fernsehstars rauben Fans nun den Atem.

Annemarie Carpendale zeigt was sie hat

Freudig strahlend und braun gebrannt posiert Annemarie Carpendale am Traumstrand von Sydney, die Moderatorin lässt es sich in ihrem Urlaub sichtbar gut gehen. Auf dem zweiten Foto hält der Fernsehstar ihren kleinen Sohn im Arm, im Hintergrund geht die Sonne unter. Auch ein Foto von Ehemann Wayne, der mit dem gemeinsamen Sohn am Meer steht, ist mit dabei. Carpendale scheint sich in ihrem Körper voll und ganz wohlzufühlen, auf den weiteren Fotos setzt die Moderatorin ihre Figur am Traumstrand perfekt in Szene und inszeniert ihren lila glitzernden Bikini perfekt.

Die Schnappschüsse kommentiert Annemarie Carpendale mit den Worten: „Ein paar Ausschnitte meines Tages“ und ergänzt viele bunte Emojis. Über ihren Alltag während des Urlaubs informiert die Moderatorin ihre Follower mit einer Instagram-Story und schreibt: „Tagsüber Spielplatz, abends Tennis, nachts Tennis“. Die Leidenschaft für den Ballsport haben ihr Ehemann und sie wohl gemeinsam. Doch auch Söhnchen Mads kommt anscheinend mit ausgiebigen Spielplatzbesuchen auf seine Kosten.

Gute Laune auch bei den Fans

Die gute Urlaubsstimmung von Annemarie Carpendale scheint sich auch auf ihre Follower zu übertragen. Im Vergleich zu dem grauen Wetter in Deutschland, wirkt der Sonnenschein in Sydney beinahe paradiesisch. Ein Fan der Moderatorin kommentiert den Instagram-Post begeistert mit den Worten: „Endlich die langersehnten Urlaubsbilder mit einer unglaublich gutaussehenden Annemarie und einer wunderbaren Familie“ und ein weiterer Follower schreibt: „Du bist eine so schöne Frau und eine so wundervolle Person.“ Über so viel Zuspruch vonseiten der Fans freut sich Carpendale garantiert.

Bevor sie demnächst wieder ins kalte Deutschland zurückkehrt, wird Carpendale sicherlich jeden Sonnenstrahl genießen.