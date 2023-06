Helene Fischer: Erste Worte nach Horrorunfall – „Die Wunde war zu tief“

Helene Fischer ist zurück. Nach ihrem Horrorunfall am Sonntagabend in Hannover, bei dem sich die Schlagerkönigin eine blutende Platzwunde zuzog, meldet sich die Schlagerkönigin nun via Instagram bei ihren Fans.

„Ich habe heute Nacht kaum ein Auge zugetan, mein Herz war schwer von gestern – von diesem abrupten Ende der Show! Das ist das Letzte, was ich wollte, euch so zu enttäuschen“, schreibt Helene Fischer an ihre Anhänger.

Helene Fischer meldet sich nach Horror-Unfall zu Wort

Die Sängerin weiter: „Das Konzert gestern in Hannover sollte eigentlich ein fulminanter Abschluss des ersten Teils unserer Tour werden. 43 Shows haben wir bisher gespielt!!! Ich bin so unfassbar stolz auf meine grandiose Crew. Wir haben seit Beginn der Proben im Februar eine Menge geleistet, und jeder hat Abend für Abend sein Bestes gegeben – für mich, für das Team, für euch Fans! Mich hat das tief berührt, denn ich konnte jeden Abend spüren: Wir alle machen nicht einfach nur unseren Job, das ist pure Leidenschaft!“

+++ Helene Fischer: Jetzt reicht’s! Sie muss dem Wahnsinn ein Ende setzen +++

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Sie hätte die Party gerne weitergefeiert. Doch das war nicht möglich, so Helene. „Macht euch um mich bitte keine Sorgen. Mir geht es gut. Ich wurde bestens versorgt. Ich wollte zwar direkt wieder raus zu euch, allerdings musste dann auch ich erkennen: Die Wunde war zu tief, um weiterzumachen. Ich bin dann später noch im Krankenhaus fantastisch genäht worden, und es wurde auch kein Bruch oder Sonstiges festgestellt. Vielen Dank an das tolle Ärzteteam. Ein ganz liebes Dankeschön auch unbedingt an mein eigenes Team für die sensationelle Erstversorgung. Ihr wart mein Hafen gestern. Und danke auch an alle Sanitäterinnen. Ich ziehe meinen Hut vor euch, ihr Engel ohne Flügel!“

Mehr Nachrichten:

Sie wolle die Pause bis zu den Köln-Konzerten im August nun nutzen, um sich zu erholen und Kraft zu tanken. „Danke noch einmal für euer Mitgefühl, eure Genesungswünsche und euer Verständnis“, so Helene. Alle Infos zu dem schrecklichen Unfall von Helene Fischer findest du hier.