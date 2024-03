Helene Fischer: Hammer-News! Neues Album wird ein ganz besonderes

Alle Fans von Helene Fischer sollten nun ihre Ohren spitzen! Hinter den Kulissen soll die Schlagerkönigin an einem ganz besonderen Album arbeiten, wie „Schlager.de“ berichtet. Dies dürfte ein großes Trostpflaster für die bevorstehende Bühnenpause der 39-Jährigen. Schließlich wird sie erst 2026 wieder für Konzerte auf der Bühne stehen. Ihre Fans können sich nun auf Neues von ihr freuen.

Helene Fischer mit Mega-Projekt

Es dürfte wohl die turbulenteste Zeit ihres Lebens gewesen sein: Helene Fischer reiste in 2023 quer durchs Land, um vor Tausenden von Fans zu performen. Die Fans von Helene Fischer standen regelmäßig Schlange, um die Schlagerkönigin einmal live sehen zu können und ihre Lieder zu feiern.

Über Wochen und Monate sorgte sie bei ihren Auftritten für gute Stimmung. Doch so eine große Tour ist natürlich auch richtig anstrengend. Somit dürfte es keine Überraschung gewesen sein, als klar wurde, dass die Partnerin von Thomas Seitel erst 2026 wieder durchs Land reisen wird und Konzerte geben wird. Doch Helene Fischer wäre nicht DIE Schlagerkönigin des Landes, wenn sie nicht auch während dieser Auszeit hart arbeiten würde.

Helene Fischer plant neues Album

Wie „Schlager.de“ berichtet, soll Helene Fischer an einem neuen Album arbeiten. Dabei handelt es sich wohl um ein Kinder-Album! Mehr Informationen gibt es – Stand jetzt – dazu nicht. Weder das Veröffentlichungsdatum, noch die Anzahl an Song noch der Name des Werkes ist bekannt.

Bleibt also abzuwarten, womit Helene Fischer ihre Fans dieses Mal wieder überrascht. Doch eins ist klar: Sie werden das neue Werk ihres Idols mit Sicherheit feiern.