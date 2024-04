Helene Fischer: RTL-Star enthüllt – „Bin die neue Helene“

Sie ist die erfolgreichste Sängerin Deutschlands, ihre Alben verkaufen sich wie geschnitten Brot, ihre Shows sehen Millionen – ja, man kann mit Fug und Recht behaupten: Helene Fischer ist ein absoluter Superstar.

Und das stimmt vermutlich auch: Zumindest in Deutschland und auch in weiten Teilen Europas kommt niemand an die Erfolge der 39-Jährigen heran. Eine versucht es dennoch. Zugegeben: Damit hatten wir nun wirklich nicht gerechnet.

Narumol wird die neue Helene Fischer

Es handelt sich um „Bauer sucht Frau“-Legende Narumol. Die wirbt nun, wie auch schon Helene Fischer, das neue Werbegesicht der Butter-Marke „Meggle“ und vergleicht sich auch direkt mit der Schlagerkönigin: „Ich bin die neue Helene.“

„Ich bin sehr stolz. Ich habe einen Werbevertrag mit Meggle. Ich wandle auf Helenes Spuren. Aber keine Angst: Ich bleibe am Herd und besteige keine Schlagerbühne“, zitiert das Magazin „In Touch“ aus einem Interview des RTL-Stars mit dem Magazin „Schöne Woche“.

Einen kleinen, aber feinen Unterschied gebe es aber dennoch, so Narumol, und meinte nicht ihre Haarfarbe, die sich ja bekanntlich schon ein Stück von der Helene Fischers unterscheide. So seien mit Helene TV-Spots gedreht worden, sie werbe erst einmal nur via Instagram für den Konzern aus Wasserburg am Inn. Man wolle sich erst einmal die Resonanz angucken und dann weiterschauen, so Narumol.

Narumol kocht mit Meggle

Bei Instagram sieht das jedoch schon alles gar nicht so schlecht aus. Ein Video, in dem Narumol asiatische Glasnudelpfanne mit Gemüse und Garnelen zaubert, wurde schon über 7.600-mal gelikt. Dazu kommen Kommentare wie „toll, dass du das Rezept jetzt in die Kommentare schreibst. Da kann ich es endlich mal selbst kochen“ oder „super lecker, koche ich doch glatt nach“.

Und selbst „Bauer sucht Frau“-Moderatorin Inka Bause scheint auf den Geschmack gekommen. „Soooo lecker“, schwärmt die 55-Jährige über Narumols Kaiserschmarrn nach dem Rezept von Bauer Josefs Mama.