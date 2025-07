Kein Bock auf die Formel 1! Star-Pilot lässt sämtliche Gerüchte platzen

Die Formel 1 gilt im Rennsport als die Königsklasse, der wichtigste Wettbewerb – eben als die Serie, in der jeder Fahrer eines Tages fahren will. Wirklich jeder Fahrer? Nein! Denn es gibt auch andere prestigeträchtige Rennserien.

Eine davon ist die „IndyCar Series“. Und diese wird seit Jahren von Alex Palou dominiert. Der Spanier darf sich mittlerweile dreifacher Meister und seit Kurzem auch Sieger des legendären Indy 500 nennen. Auf einen Wechsel in die Formel 1 hat er seither gar keine Lust mehr.

Formel 1: Irrer Wirbel um Palou

Es ist noch gar nicht so lange her, da rankten sich zahlreiche Gerüchte um einen möglichen Wechsel Palous in die Königsklasse des Motorsports. 2022 verkündete er, seinen Rennstall Chip Ganassi zu verlassen, um zu McLaren zu wechseln – das sowohl ein F1- als auch ein Indy-Team besitzt. Doch Chip Ganassi klagte vor einem Zivilgericht, vertrat die Ansicht, einen gültigen Vertrag mit dem Fahrer zu haben.

In der Folge fuhr Palou weiter für Chip Ganassi in der IndyCar-Serie, durfte für McLaren Formel-1-Autos testen und als Ersatzfahrer des F1-Teams fungieren. Ironischerweise holte er in dieser Saison seine zweite Indy-Meisterschaft. Zur Saison 2024 zog sich Palou dann gänzlich aus seinem Engagement für McLaren und damit auch aus der Königsklasse zurück. Jetzt unterstreicht er: Dabei wird es bleiben.

Palou sagt ab

„Es gibt keinen Ort, an dem ich lieber wäre als hier“, erklärt Palou jetzt im Interview mit „Auto, Motor, Sport“. In der IndyCar habe er „ein herausragendes Team und die Chance, etwas Großes aufzubauen“.

Er liebe die Formel 1 (hier mehr aus der Königsklasse erfahren) und diese sei auch sein Traum gewesen. Aber: „Aktuell stimmt das Timing einfach nicht. Warum sollte ich drei oder vier Jahre bei einem Team vergeuden, welches nicht gewinnen kann?“ Angesichts dessen, dass er in der IndyCar in dieser Saison fünf von sechs Rennen gewonnen und auf seinen vierten Meistertitel zusteuert, kann man ihm da kaum widersprechen.

Denn er wolle um Siege fahren, das mache den Rennsport für ihn aus. Die Diskussion um einen Rennserienwechsel „wird allen voran von den Fans geführt“, so Palou. Er dagegen werde die Formel 1 weiterhin nur als Zuschauer verfolgen.