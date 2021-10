Helene Fischer: Intime Einblicke in ihr Privatleben – „Meine jetzige Liebe“

Eigentlich hält sich Helene Fischer eher zurück, wenn es um Details aus ihrem Privatleben geht. Doch für ihren Musikfilm „Im Rausch der Sinne“ hat sie eine kleine Ausnahme gemacht. Sogar ihr Freund Thomas Seitel ist dort zu sehen.

Am Freitag kam das neue Album von Helene Fischer mit dem Titel „Rausch“ auf den Markt. Die Sängerin ist ihr neues Werk kräftig am promoten. Einen Tag vor dem Release sprach sie bereits bei Youtube mit Moderatorin Janin Ullmann. Und auch am Samstagabend gab es wieder das volle Helene-Programm: Auf ZDF lief ein rund einstündiger Film über die Schlager-Queen.

Helene Fischer gibt emotionale Details preis. Foto: imago / osnapix

Helene Fischer verrät in ZDF-Film private Details und zeigt Foto mit Thomas Seitel

Doch allzu private Einblicke bekamen die Fans auch hier nicht. Gegen Ende wurde es dann aber doch etwas intimer: Helene Fischer berichtet von ihren Gefühlen, die sie zu Beginn ihrer aktuellen Beziehung hatte! Diesen hat sie sogar einen Song gewidmet.

„‘Hand in Hand‘ beschreibt eigentlich meine anfänglichen Gefühle, wie meine jetzige Liebe entstanden ist. Über meine innerliche Verzweiflung, bis hin zu dem Wissen: Es ist genau richtig so vom Schicksal vorbestimmt gewesen“, gibt sie Einblicke in ihre Emotionen.

Helene Fischer spricht über ihre aktuelle Beziehung

„Es ist ein sehr persönlicher Song und ich hab mich bewusst dafür entschieden, den Leuten mitzuteilen, wie es in mir vorging. Zu wissen, dass die Person in dem Raum ist für die ich diesen Song singe, löst in mir sehr viele Emotionen aus.“

Zwar sagt Helene Fischer nicht konkret, dass es um ihren aktuellen Partner Thomas Seitel geht, aber: In dem Film sieht man, wie sich die beiden kurz und zärtlich küssen!

Helene Fischer veröffentlicht persönlichen Song und lässt Fans an ihren Emotionen teilhaben

So bekamen ihre treuen Anhänger zumindest einen kleinen Einblick über die Gefühlslage bei ihr.

Mit Florian Silbereisen führte Helene Fischer jahrelang eine Beziehung.