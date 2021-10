Helene Fischer wendet sich mit ernsten Worten an Fans – die flippen aus: „Bin sprachlos“

Helene Fischer gibt Vollgas! Die Schlager-Queen hat grade ihr neues und heißersehntes Album „Rausch“ auf den Markt gebracht. Auf Instagram wendet sie sich jetzt mit ernsten Worten an ihre Fans.

Dieses Datum hatten sich alle Helene Fischer-Fans sicher fett im Kalender markiert: Am 15. Oktober ist das neue Album der Sängerin erschienen. In einem Live-Stream am Abend zuvor, der ganz im Zeichen des neuen Werkes stand, ließ sie sich von Moderatorin Janin Ullmann interviewen.

Helene Fischer hat ihr neues Album auf den Markt gebracht. Foto: IMAGO / osnapix

Helene Fischer wendet sich auf Instagram mit ernsten Worten an ihre Fans

Auch am Tag des Release wendet sich Helene Fischer per Instagram-Post erneut an ihre Fans. Knapp bekleidet mit Slip, BH und einem Blazer schaut sie ernst in die Kamera. „Berauscht wie ich immer noch von all den Emotionen bin, finden die Songs nun endlich zu euch! ‚Rausch‘ trägt absolut meine Handschrift und geht ab heute auf die Reise“, schreibt sie zu dem heißen Schnappschuss.

„Das ihr alle jetzt einen tieferen Einblick bekommt, was mich die letzten 2 Jahre beschäftigt hat, dass sich meine Geschichten jetzt mit euren verbinden, ist an Glücksgefühlen kaum zu beschreiben“, heißt es weiterhin in dem Beitrag.

Das ist Helene Fischer:

Helene Fischer wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk geboren

2018 landete die Sängerin in der „Forbes“-Liste der bestverdienendsten Musikerinnen auf Rang 8

Helene Fischer war zehn Jahre mit Schlagerkollege Florian Silbereisen zusammen – im Jahr 2018 trennten sich die beiden

Derzeit ist Helene Fischer mit Thomas Seitel liiert

Die Sängerin ist aktuell schwanger

Im Juli 2021 gab sie ihr großes Comeback bekannt und landete mit ihrem Song „Vamos a marte” gleich mal einen Mega-Hit

Im kommenden Jahr spielt Helene ein Konzert in München. Die Tickets sind heiß begehrt. Die Preise starteten bei 69,99 Euro

Helene Fischer bringt ihr neues Album auf den Markt

Ziemlich ernste Worte von der Sängerin. Die Fans jedenfalls scheinen von dem neuen Werk ziemlich begeistert zu sein. „Das Album ist so schön, Helene! Würde sagen dein bestes überhaupt, man kann richtig hören wie viele Gedanken du dir gemacht hast und, dass alles von Herzen kommt“, schreibt ein Fan unter dem Beitrag. Ein anderer findet: „Es ist gigantisch. Ich bin einfach sprachlos.“

Auch einem weiteren Anhänger hat es die Sprache verschlagen: „Ich hab keine Worte für dieses Album, ein Meisterwerk auf ganzer Linie!“

Wow, diese lobenden Worte von ihren Fans dürften bei Helene Fischer runtergehen wie Öl…

Bevor Helene Fischer mit ihrem aktuellen Partner Thomas Seitel zusammenkam, war sie mit Florian Silbereisen liiert. Was jetzt herausgekommen ist, kannst du hier nachlesen. (cf)