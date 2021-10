Helene Fischer mit großer Ankündigung – „Liegt mir sehr am Herzen“

Die Fans sind begeistert! Nachdem es zunächst ruhig um die Schlagersängerin geworden ist, ist Helene Fischer zurück. Und das mit so viel Power, wie man es von der Musikerin kennt.

Noch mehr Freude dürfte bei ihren Anhängern am Samstagabend aufkommen. Helene Fischer hatte eine große Ankündigung gemacht.

Helene Fischer: Fans freuen sich über Comeback

Am 15. Oktober ist das neue Album der Sängerin erschienen. Somit ist „Rausch“ das langersehnte neue Werk von Helene Fischer. Doch die Fans dürfen sich weiter freuen. Am Samstagabend gibt es noch mehr von der Schlagersängerin zu sehen.

+++ Helene Fischer wendet sich mit ernsten Worten an Fans – die flippen aus: „Bin sprachlos“ +++

-------------------

Das ist Helene Fischer:

Helene Fischer wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk geboren

2018 landete die Sängerin in der „Forbes“-Liste der bestverdienendsten Musikerinnen auf Rang 8

Helene Fischer war zehn Jahre mit Schlagerkollege Florian Silbereisen zusammen – im Jahr 2018 trennten sich die beiden

Derzeit ist Helene Fischer mit Thomas Seitel liiert

Die Sängerin ist aktuell schwanger

Im Juli 2021 gab sie ihr großes Comeback bekannt und landete mit ihrem Song „Vamos a marte” gleich mal einen Mega-Hit

Im kommenden Jahr spielt Helene ein Konzert in München. Die Tickets sind heiß begehrt. Die Preise starteten bei 69,99 Euro

-------------------

Und zwar in Form eines Musikfilmes. „Helene Fischer - Im Rausch der Sinne“ führt die Zuschauer innerhalb einer Stunde durch alle Songs aus dem neuen Album. Den Film hat niemand Geringeres produziert als der mehrfach Grammy-nominierte britische Regisseur Russell Thomas. Über Instagram informiert die Musikerin ihre Follower über das Projekt.

Helene Fischer ist für ihre aufwendigen Live-Auftritte bekannt. Foto: IMAGO / Future Image

„Für mich das Schönste, was wir in letzter Zeit produziert haben. Wir haben Ebenen entwickelt, die es mir ermöglicht haben, mich nah und dennoch künstlerisch inszeniert zu zeigen. Dieser Film liegt mir wirklich sehr am Herzen - das solltet ihr nicht verpassen“, schreibt sie.

Helene Fischer: Bilder versprechen gewohnte Power-Performance

Dazu zeigt sie Bilder von den Dreharbeiten. Die schwarz-weiß Aufnahmen versprechen eine Performance, wie treue Fans sie von Helene Fischer gewohnt sind. Etwa, wenn die 37-Jährige in einem pailettenbesetzten Ganzkörperanzug auf der Bühne sitzt.

-------------------------

Weitere Promi-Themen:

Kate Middleton und Prinz William: Niemand ahnte es – unerwartetes Beziehungs-Detail kommt raus

Cathy Hummels: Fan ist bei diesem Anblick verwundert – „Fehlt da nicht ein Bekleidungsteil?“

„Tatort“-Star Jan Josef Liefers kann es nicht glauben: „Kann mich mal jemand kneifen?“

-------------------------

In der Kommentarspalte unter dem Beitrag ist die Vorfreude zu spüren. Ein Nutzer schreibt: „Ich zähl schon die Stunden und Minuten.“ Am Samstagabend ist es dann so weit. Ab 21.45 Uhr konnten die Fans ihr Idol im ZDF bestaunen. Danach können sie den Film in der ZDF-Mediathek sehen.(neb)