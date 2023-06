Helene Fischer eiskalt abgewatscht! Campino macht klare Ansage

Einmal mehr beweist Helene Fischer ihre vielen Talente bei den Konzerten ihrer aktuell stattfindenden „Rausch“-Tour. Inszeniert werden die Auftritte von Cirque de Soleil, weshalb die Musikerin mal wieder beweist, wie sehr ihr auch die Akrobatik liegt.

Jetzt hat die Sängerin ihre Tour in Berlin fortgesetzt. Am 1. Juni trat sie dort erstmals auf, ganz zur Begeisterung der Fans, die in der Mercedes-Benz-Arena völlig ausgerastet sind. Doch das Multitalent singt nicht nur eigene Songs auf den großen Bühnen. Immer wieder covert Helene Fischer auch das Lied „Never Enough“ von Loren Allred aus dem Musical-Film „The Greatest Showman“.

Und auch an deutschen Lieder, die nicht in ihrem eigenen Repertoire sind, versucht sie sich und wieder. Darunter auch „Tage wie diese“ von den Toten Hosen. Doch was sagt Frontmann Campino eigentlich dazu?

Ist Helene Fischer für Campino keine echte Sängerin?

In einem Interview mit „RP Online“ sprach der Musiker darüber, wie er zu Coverversionen seiner Songs steht, darunter auch der von „Tage wie diese“ von Helene Fischer. „Helene Fischers Version habe ich noch nie gesehen oder gehört“, gibt er zu.

Doch nicht nur sie hat das Lied bereits gesungen. Superstar Anastacia scheint ebenfalls ein Fan der deutschen Rockband zu sein. Zumindest durfte sie die englische Version „Best days“, die die Toten Hosen selbst verfasst haben, einsingen und veröffentlichen. „Schön, den Song mal von einer echten Sängerin zu hören. Ist qualitativ sicherlich besser gesungen als das Original“, sagt Campino dazu. Denkt der Musiker, dass Helene keine richtige Sängerin ist?

Helene Fischer unglücklich im Schlager?

Zumindest habe er gehört, dass die Schlager-Queen eigentlich einst Rocksängerin werden wollte. Das Management habe sie aber in die Schlager-Szene gebracht, worüber sie sogar unglücklich gewesen sein soll. „Vielleicht ist das ja nur ein Gerücht, aber wenn es stimmen sollte, löst das eine gewisse Sympathie bei mir aus, dass sie die musikalische Liebe ihres Lebens aufgeben musste“, sagt er dazu.

Mehr Themen hier:

Insgesamt steht Helene Fischer noch zweimal auf der Bühne in Berlin. Danach geht es für fünf Auftritte nach Mannheim und dann für vier Tage nach Hannover. Ab dem 25. August steht sie dann auch in Köln auf der Bühne.