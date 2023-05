Helene Fischer: Stargast nach Konzert fassungslos – „Was geht hier ab?“

Ihre Shows sind mit das Beste, was Deutschland zu bieten hat. Akrobatik, Tanz, dazu der unvergleichliche Gesang: Wenn Helene Fischer auf der Bühne steht, ist klar: Dieser Abend wird spektakulär. Das war auch bei ihrem ersten von insgesamt fünf Konzerten in Berlin nicht anders.

Wie schon zuvor in Oberhausen, begeisterte die Schlagerkönigin ihre Fans in der Hauptstadt mit einer spektakulären Show, bei deren Umsetzung sie sich auch der Unterstützung des berühmten Cirque du Soleil sicher sein konnte. Wie großartig die Show von Helene Fischer war, konnte an diesem Abend auch ARD-Moderator Kai Pflaume bezeugen.

Kai Pflaume feiert Helene Fischer

Auf Instagram teilte der „Wer weiß denn sowas?“-Moderator die ersten Momente von Helenes Show. Und die sind durchaus beachtenswert. So schwebt zunächst ein riesiger roter Kegel über der Bühne. Wie in einem Raumschiff erscheint darin dann Helene Fischer, singt ihren Hit „Null auf 100“.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein einmaliger Moment, auch für Kai Pflaume. „Helene Fischer in Berlin. Was geht hier ab?“, jubelt der Moderator. Und auch seine Follower auf Instagram sind beeindruckt. „Einfach Wahnsinn. Solche Shows bekommt nur Helene hin! Dreimal gesehen! Einfach gigantisch“, schreibt ein Fan.

+++ Helene Fischer in Not: Helfer stürmt auf die Bühne +++

Helene Fischer in Berlin – es war gigantisch

„Wir waren dabei, es war gigantisch! Sie ist die Beste“, jubelt ein anderer. Und ein Dritter schreibt: „Es ist der Wahnsinn, was sie da macht. In Hamburg dabei gewesen und immer noch berauscht.“ Ein Fazit, das man bei Konzerten von Helene Fischer häufig hört.

Mehr Nachrichten:

So zeigte Helene Fischer auch in Oberhausen eine grandiose Show. Man denke dabei nur an ihre Gespräche mit Brownie-Boy Dirk (hier die ganze Geschichte) oder ihren grandiosen Umgang mit kleineren Pannen, die auf der Bühne geschahen. Noch beeindruckender sind diese Leistungen aber, wenn man bedenkt, dass die Sängerin ihre Tour wegen einer gebrochenen Rippe verschieben musste. Lange war diskutiert worden, ob sie überhaupt ihre gewohnte Show zeigen könne. Die Bilder beweisen: Sie kann.