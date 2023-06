Florian Silbereisen macht Ankündigung: „Endlich wieder gemeinsam“

Florian Silbereisen weiß sein Publikum auf der Bühne zu unterhalten. Als Entertainer und Sänger ist Silbereisen ein echtes Allround-Talent. Seine Schauspielkünste als Kapitän Max Prager beim ZDF-„Traumschiff“ mal ganz außer Acht gelassen, Florian Silbereisen kommt gut an.

Während er zeitweise im Deutschen Fernsehen nahezu wöchentlich auf Sendung geht, hält er sich auf seinem Instagramkanal lieber bedeckt. Private Einblicke in sein Leben findet man hier keine, dafür aber jede Menge Werbung in eigener Sache. Und damit meldet er sich jetzt auch am Donnerstag (1. Juni) bei seinen Fans. Denn er hat etwas zu verkünden.

Florian Silbereisen meldet sich mit News

Das letzte Mal sahen die Zuschauer ohne Tickets Florian Silbereisen im Januar 2023 im Ersten. Am 1. Juli soll der Entertainer und Moderator jetzt sein Publikum beim „Schlagerboom Open Air – die Stadionshow in Österreich“ begrüßen. Ausgestrahlt werden, soll das Format dann auch wieder in der ARD.

Einen Monat vor dem großen Event spricht Silbereisen jetzt zu seinen Fans und sagt: „Hallo, ihr Lieben. Wie ihr sehen könnt, bin ich schon in Kitzbühel. Der Countdown läuft. Nur noch 30 Tage, dann feiern wir den ersten ‚Schlagerboom Open Air – die große Stadionshow in Österreich‘. Als geladene Gäste kündigt er dann auch zwei langjährige Stars an und sagt: „Wir freuen uns natürlich auch auf Albano und Romina Power, die endlich mal wieder gemeinsam ihre ganz großen Hits singen werden.“

Power-Paar feiert Comeback

Bei Albano und Romina-Fans dürfte diese Nachricht für große Begeisterung sorgen. Immerhin ist ihr letzter gemeinsamer Auftritt schon einige Jahre her. Am 13. Januar 2018 standen die beiden noch als Duett-Partner auf der großen TV-Bühne. Als Moderator war auch damals Florian Silbereisen mit dabei.

Eigentlich sollte es ihr großer Abschied sein. Dass die beiden jetzt ihr Comeback feiern, dürfte nicht nur bei Florian Silbereisen für große Begeisterung sorgen. Auch wenn sich einige Schlager-Fans vielleicht lieber einen gemeinsamen Auftritt von Silbereisen und seiner Ex-Freundin Helene Fischer gesehen hätten, außergewöhnlich ist diese Ankündigung allemal.

Übrigens, diese Gäste sind auch geladen: Andreas Gabalier, Howard Carpendale, Melissa Naschenweng, Beatrice Egli, Vicky Leandros, Mireille Matthieu, Anastasia, Andy Borg, Michelle.