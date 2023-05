Florian Silbereisen und Beatrice Egli: Jetzt ist es raus – „Das wissen nur wir“

Gerüchte halten sich auch in der Schlagerwelt hartnäckig. So auch bei Florian Silbereisen und Beatrice Egli. Monatelang wird immer wieder darüber spekuliert, ob die beiden nicht doch mehr sind, als Kollegen und Freunde.

Schließlich sieht man die Schlagerstars regelmäßig zusammen auf diversen Bühnen und zimperlich sind sie dort meist nicht. Viel mehr kommen sie sich beim gemeinsamen Trällern in TV-Shows immer wieder näher. Doch läuft da auch wirklich was? Silbereisen und Egli haben darauf jetzt eine Antwort.

Florian Silbereisen: Gemeinsamer Liebes-Song mit Beatrice Egli

Wie die „Bild“-Zeitung erfahren hat, haben die beiden Musiker ganz heimlich einen gemeinsamen Song aufgenommen. Der Titel des Liedes: „Das wissen nur wir“. Darin thematisieren sie Gerüchte um eine angebliche Liebelei zwischen zwei Personen. In dem Song singt Egli laut „Bild“ unter anderem: „Du willst es doch auch mit mir. Es wirkt so vertraut mit mir.“

Und Silbereisen singt: „Ich hör’ sie reden, lass sie reden. Sie regen sich auf bei mir. Als wär’s nicht erlaubt mit dir.“

„Wir haben immer sehr viel Spaß zusammen“

Mehr als gute Freunde sind Florian Silbereisen und Beatrice Egli aber nicht. Wie sie der „Bild“-Zeitung erklärt, sind sie gute Freunde und die Chemie zwischen ihnen passe einfach. Auch „Traumschiff„-Schauspieler Silbereisen sagt: „Wir haben immer sehr viel Spaß zusammen.“

Das Duett soll Silbereisen während der „Traumschiff“-Dreharbeiten aufgenommen haben. Zu hören gibt es das am 30. Juni auf dem neuen Album von Beatrice Egli. Live können Fans das dann noch in Kitzbühel am 1. Juli beim „Schlagerboom Open Air“ hören.