Beatrice Egli und Florian Silbereisen: Jetzt darf’s jeder wissen! Ihre Herzen schlagen höher

Sie sehen gut aus, sind immer gut drauf und ihr Herz schlägt für Schlager – und irgendwann auch füreinander? Viele Schlagerfans sehen Beatrice Egli und Florian Silbereisen schon lange als perfektes Paar in der Szene. Doch die Musiker verbindet bisher nur eine enge Freundschaft, wie beide immer wieder betonen.

Schon bald können Fans von Beatrice Egli und Florian Silbereisen aber buchstäblich andere Töne ihrer Stars hören. Ein heiß ersehntes Duett steht kurz vor der Veröffentlichung – und wird viele Fan-Herzen höher schlagen lassen!

Beatrice Egli und Florian Silbereisen singen Liebes-Duett

Beatrice Egli und Florian Silbereisen sind seit Jahren mit ihrer Musik erfolgreich, sind beide auch gerne abseits davon als Moderatoren oder auch Schauspieler im TV unterwegs – die Schlagerstars haben also viele Gemeinsamkeiten. Kein Wunder, dass so mancher Fan sich für die 34-Jährige und den 41-Jährigen, die beide offiziell Single sind, endlich ein gemeinsames Happy End wünschen.

Und tatsächlich gehen Egli und Silbereisen nun zumindest musikalisch einen Schritt in die erhoffte Richtung: Wie „Bild“ berichtet, wird man den beiden bald beim gegenseitigen Anschmachten zuhören können.

In dem Duett „Das wissen nur wir“ singt Beatrice Egli etwa: „Du willst es doch auch mit mir. Dir geht es genau wie mir.“ Und der Ex von Helene Fischer entgegnet: „Ich hör‘ sie reden, lass‘ sie reden. Sie regen sich auf bei mir. Als wär’s nicht erlaubt mit dir. Ich nehm‘ es in Kauf mit dir.“

Beatrice Egli und Florian Silbereisen: „Die Chemie passt einfach“

Können diese Worte denn lügen? „Die Chemie zwischen uns passt einfach“, sagt die DSDS-Siegerin von 2013 über den „Traumschiff“-Kapitän. Und der stellt klar: „Wir haben immer wieder sehr viel Spaß zusammen“ – laut „Bild“ allerdings noch immer nur auf freundschaftlicher Basis.

Das dürfte die Fans aber nicht abhalten, zu dem gemeinsamen Song von Beatrice Egli und Florian Silbereisen, der extra für diese geschrieben wurde, von einer besseren Schlagerwelt zu träumen. „Das wissen nur wir“ wird auf dem neuem Album von Beatrice Egli, „Balance“, zu hören sein, das am 30. Juni erscheint. Eine Live-Premiere des Liebes-Duetts ist übrigens auch geplant: Am 1. Juli werden die Sänger gemeinsam beim „Schlagerboom Open Air“ in Kitzbühel auf der Bühne stehen.