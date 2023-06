Für ein Foto mit Helene Fischer würde so manch ein Fan eine ganze Menge machen. Klar, schließlich gibt es nur selten die Gelegenheit, es mit Helene Fischer Seite an Seite vor die Kamera zu schaffen. Ein Konzert ist da vermutlich die beste Gelegenheit.

Das hat sich auch ein junges Mädchen gedacht – und die Elfjährige hat Helene Fischer in Mannheim ein irres Angebot für ein gemeinsames Foto gemacht. Da war selbst die Sängerin sprachlos.

Helene Fischer: Irres Angebot für gemeinsames Foto

Wenn Helene Fischer auf der Bühne steht, dann schauen der Sängerin Tausende Menschen zu. Sie jubeln, singen – und einige versuchen, um jeden Preis die Aufmerksamkeit der 38-Jährigen auf sich zu ziehen. Egal, ob mit passenden T-Shirts oder mit Plakaten. Diesen Plan hatte am Freitagabend (9. Juni) offenbar auch ein elfjähriges Mädchen, wie jetzt ein Video bei Instagram zeigt.

Denn um ein Foto mit ihrer Lieblingssängerin zu bekommen, bot das Mädchen an, auf der Bühnen einen Flick Flack zu machen. Das hatte sei auf ein Plakat geschrieben. Eines, an dem auch Helene Fischer nicht vorbeigehen konnte. „Selfie für mich, Flick Flack für dich“ stand drauf. Die 38-Jährige ist sich sicher: „Das muss ich natürlich unterstützen. Vielleicht ist sie im Turnverein.“

Helene Fischer baff: „Kann von dir lernen“

Während das Mädchen sich auf den Weg zur Bühne macht, kommt Helene Fischer erstmal nur ein „Oh Gott, oh Gott“ über die Lippen. „Ihr dürft mir das nicht antun“, sagt sie. „Mein Herz schmilzt dann in dem Moment, ich will natürlich mit euch allen Fotos machen“. Möglich sei das aber nicht. Wobei, für einige wenige immerhin schon. So wie für das Mädchen!

Mehr News:

„Bist du dir ganz sicher?“, fragt die 38-Jährige ihren Fan vor der Aktion nochmal. „Musst du dafür nicht warm sein?“. Die Elfjährige verneint das. Helene Fischer kann darüber nur schmunzeln. „Du bist wie ich. ich mach das auch immer alles so aus der kalten Schulter.“

Und dann lässt sich der Fan auch nicht mehr lange bitten. Die Elfjährige liegt tatsächlich einen Flick Flack auf der Bühne hin – vor Tausenden Fans! „Yes, Girl!“, ruft Helene begeistert: „Ich kann sogar von dir lernen“. Und der Mut des Mädchen wurde belohnt: Am Ende durfte sie nicht nur mit der Erinnerung von der Bühne gehen, sondern auch mit dem gewünschten gemeinsamen Foto.