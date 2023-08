Helene Fischer holt Fan auf die Bühne: Dann passiert das Unvorstellbare

Die neue Volksnähe der Schlagerkönigin, sie hält an. Es war schon im ersten Teil von Helene Fischers „Rausch“-Tour nicht zu übersehen: Die Sängerin und ihre Fans, da passt kein Blatt mehr dazwischen. Immer wieder sucht die 39-Jährige die Nähe zu ihren Fans. Sie interagiert mit ihnen, lässt sich Geschenke machen, erfüllt im Gegenzug Selfie-Wünsche en masse.

Und auch die Bühne ist für die Treuesten der Treuen keine Sperrzone. „Brownie-Boy“ Dirk schaffte es mittlerweile schon zwei Mal auf die Bühne. Und auch bei Helene Fischers Konzert in Köln teilte sie ihre Bühne wieder großzügig mit ihren Fans, wie ein Video bei Instagram zeigt. Für Megastars, wie Helene Fischer einer ist, keine ganz übliche Aktion. Für die Fans, die es dann aber wirklich zu ihr schafften, ein unvergleichlicher Moment.

Helene Fischer holt Fan für Duett auf die Bühne

So auch für Guiseppe. Der junge Mann mit den Regenbogenfarben im Gesicht hatte schon das ganze Konzert über versucht, auf sich aufmerksam zu machen. Und dann sollte es wirklich passieren, er durfte auf die Bühne.

++ Helene Fischer: Ausgerechnet ein Florian bringt sie in Köln aus dem Konzept ++

„Mein Lieber, guck mal, so fühlt sich das bei mir an. Toll, oder?“, strahlte ihn Helene zur Begrüßung an. Und Guiseppe? Der schien erst einmal geflasht. „Voll, wow“, stammelte er bloß verlegen. Und Helene legte nach: „Willst du ein bisschen mehr in die Mitte? Komm. Ich mache das ja nicht so oft, müsst ihr wissen, aber ich habe gedacht, wenn ich mir das jetzt den ganzen Abend angucken muss, dein Schild dahinten, dann habe ich gesagt: Komm, ich hole dich lieber auf die Bühne.“

Helene singt mit Fan „Regenbogenfarben“

Und so passierte auf Helenes Bühne das Unvorstellbare. „Was willst du denn eigentlich mit mir singen?“, wollte Helene wissen. Ja, was eigentlich? So sicher schien sich der treue Fan da zunächst nicht, der erst einmal auspusten musste. „Ja, das hättest du dir schon vorher überlegen müssen“, meckerte Helene scherzhaft.

Doch dann kam es Guiseppe: „Also tatsächlich weiß ich, du singst später ‚Regenbogenfarben‘. Und ich weiß, dass du es in einer richtig geilen Duettversion mit Kerstin Ott mal gesungen hast. Ich hätte es wirklich cool gefunden, das mit dir zu singen.“ Gesagt, getan. Und so sangen die beiden wirklich Kerstin Otts Hymne auf die Vielfalt. Ein Moment, den Guiseppe wohl nie mehr vergessen wird.