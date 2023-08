Helene Fischer: Ankündigung vor Köln-Konzert – „Gab es so noch nie“

Die Helene-Fischer-Festspiele zu Köln – sie mögen beginnen. Ab Freitag (25. August) wird die Schlagerkönigin die Domstadt in ihren Bann ziehen. Sieben Konzerte, sieben Shows der Extraklasse. Siebenmal Helene Fischer.

Ein Konzert-Marathon, wie es ihn bislang nur selten gab und der auch für die Lanxess-Arena und ihre Betreiber etwas ganz Besonderes ist, wie auch Geschäftsführer Stefan Löcher vor den Helene-Fischer-Konzerten bestätigt.

Helene Fischer verzaubert Köln

„Die größte Schlager-Sängerin des Landes stürmt gleich sieben Mal die größte Arena – das ist wahrlich weltmeisterlich und gab es so noch nie! Wir freuen uns auf eine einzigartige Show, die nach der kurzfristigen Verlegung im März endlich stattfinden kann, sowie auf die zigtausenden glücklichen Fans, denen Helene und unsere lieben Partner vom Veranstalter Live Nation hier an sieben Abenden eine unglaubliche Veranstaltung bieten werden“, so der Lanxess-Arena-Chef.

Helene Fischer wird am Freitag (25. August 2023) ihr erstes von sieben Konzerten spielen. Dann folgen Auftritte am 26. August, 27. August, 29. August, 30. August, ersten September und zweiten September. Der Einlass startet an allen Tagen um 18 Uhr. Ab 20 Uhr wird dann Helene Fischer auf die Bühne schweben. Resttickets für die Konzerte gibt es noch an den bekannten Vorverkaufsstellen.

Bitte keine Verletzungen mehr!

Die Konzerte in Köln hätte Helene Fischer eigentlich schon zu Beginn ihrer „Rausch“-Tour im März und April spielen sollen. Doch eine Rippenfraktur machte der Schlagerkönigin einen Strich durch die Rechnung. Bleibt nur zu hoffen, dass Helene vom Verletzungspech der ersten Tour-Hälfte nunmehr verschont bleibt. Wir erinnern uns: Neben der Rippenfraktur zog sich die Sängerin beim Konzert in Hannover eine Platzwunde zu, nachdem sie sich bei einer Akrobatiknummer verletzt hatte.

Mehr Nachrichten:

Da erhoffen wir uns lieber solch lustige Momente wie in Oberhausen, wo plötzlich Brownie-Boy Dirk im Mittelpunkt des Geschehens stand. Was passiert war, das liest du hier.