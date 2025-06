Prime Video präsentiert Reality-Neuheit – DAS gab es so noch nie

Promi-Formate gibt es wie Sand am Meer – doch dieses hebt sich ab. Ein neuer TV-Höhenflug steht bevor, denn ein Reality-Abenteuer in luftiger Höhe verspricht Spannung, Taktik und große Emotionen. Prime Video setzt auf ein ganz neues Konzept mit bekannten Gesichtern aus der Reality-Welt.

Doch das Ziel liegt weit oben – im wahrsten Sinne des Wortes. Zwölf Stars wagen den Aufstieg. Doch nicht jeder wird durchhalten. Und nicht jeder gönnt seinen Kontrahenten den Sieg!

Reality trifft auf Extremsport

In den USA und Australien ist es bereits ein wahres Reality-Highlight – nun kommt es endlich auch nach Deutschland! In der Prime-Video-Produktion „The Summit“ (dt.: Der Gipfel) begeben sich zwölf Reality-Stars auf eine abenteuerliche Reise durch das neuseeländische Gebirge – zu Fuß, mit Gepäck und mit einem ganz besonderen Extra: einer Million Euro im Rucksack. Laut „Bild“ müssen die Kandidaten das Geld nicht nur physisch mit sich schleppen – sondern sich auch gemeinsam entscheiden, wer es am Ende verdient.

Die Herausforderung ist körperlich und mental. Denn: Wer aufgibt, nimmt den Anteil der Gruppe mit. Vertrauen und Taktik zählen. Laut „Bild“ ist „The Summit“ kein klassisches Reality-Format – sondern ein Mix aus neuseeländischer Idylle und dem tagtäglichen Überlebenskampf.

Reality-Gesichter im Ausnahmezustand

Die Teilnehmerliste spiegelt die crème de la crème der Reality-Szene wieder. Laut „Bild“ wurden vier Stars bereits offiziell bestätigt: Schauspieler Felix von Jascheroff, DJane Giulia Siegel, Bachelor-Bekanntheit Cecilia Asoro und Fußball-Legende Ansgar Brinkmann. Statt Glitzer und Glamour treffen sie in diesem Format stattdessen auf Kälte, Schweiß und Gruppendruck!

Die Regeln: Das Teamtempo orientiert sich am schwächsten Glied. Wer aufgibt, verliert zugleich auch seinen Geldrucksack, der mit schlappen 10.000 Euro befüllt ist. Ihr einziger Lichtblick: die Checkpoints! Diese bieten eine Verschnaufpause für die Kandidaten – samt Verpflegung, Zelt und zur Abwechslung ein wenig Komfort. Und als ob all das noch nicht genug wäre: An jedem Zwischenstopp muss die Gruppe sich von einem Kandidaten verabschieden. Die Summe bleibt unverändert. Nur ein freiwilliger Ausstieg hat Auswirkungen auf die Gesamtsumme!

Reality im Hochgebirge – das ist neu. Und genau das macht „The Summit“ so spannend. Prime Video wagt damit einen mutigen Schritt. Reality trifft auf Extreme. Keine Villa, kein Pool – dafür Felsen, Wind und echte Grenzen. Mit diesem Format setzt der Streamingdienst auf Authentizität und Spannung. Und liefert der Reality-Welt frischen Wind. Wer am Ende oben ankommt, ist ungewiss. Sicher ist nur: Der Weg dorthin wird alles andere als einfach.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.