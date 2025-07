Borussia Mönchengladbach macht wohl Nägel mit Köpfen! Fohlen gelingt Coup

In den vergangenen Tagen ging es hoch her bei Borussia Mönchengladbach: Alasanne Plea hat den Verein verlassen, Haris Tabakovic ist von der TSG 1899 Hoffenheim ausgeliehen worden und Tomas Cvancara ist hingegen in die Türkei ausgeliehen worden. Jetzt folgt der nächste Hammer der Fohlen!

Franck Honorat hat seinen Vertrag bei Borussia Mönchengladbach um ein Jahr bis 2029 verlängert. Die offizielle Bestätigung des Vereins steht noch aus, doch Berichte aus Frankreich und des „kicker“ bekräftigen die Verlängerung. Damit setzt Honorat ein klares Zeichen, trotz anhaltender Transferspekulationen um seine Person.

Honorat verlängert bei Borussia Mönchengladbach

Der Flügelspieler wechselte im Sommer 2023 von Stade Brest zu Borussia Mönchengladbach, um Jonas Hofmann zu ersetzen. Die Ablösesumme von acht Millionen Euro hat sich ausgezahlt. Honorat wurde schnell zu einem zentralen Bestandteil des Teams. In 51 Bundesligaspielen erzielte er sieben Tore und lieferte 20 Assists.

++ Borussia Mönchengladbach: Wechsel ist offiziell! Fohlen bedienen sich bei der Konkurrenz ++

In der vergangenen Saison litt Honorat unter einer Fußverletzung, weshalb er nur 19 Einsätze absolvieren konnte. Trotzdem sammelte er dabei vier Tore und neun Vorlagen. Dies unterstreicht seine Bedeutung für Borussia Mönchengladbach, besonders in einer schwierigen Phase. Aktuell ist er der einzige Stammspieler der Offensive, der verfügbar ist.

Virkus schwärmt von Honorat

Sport-Geschäftsführer Roland Virkus hebt hervor: „Franck ist einer der besten Vorbereiter der Liga. Ein Spieler, der den Unterschied macht.“ Das Interesse anderer Vereine an Honorat hielt auch in dieser Transferperiode an. Doch seine Vertragsverlängerung zeigt die enge Bindung zwischen ihm und Borussia Mönchengladbach.

Weitere News:

Stabile Leistung trotz Herausforderungen: Honorat überzeugt mit dynamischem Spiel und wichtiger Präsenz im Team. Sein Bekenntnis zu Gladbach bis 2029 unterstreicht seine Loyalität und die ambitionierten Ziele. Der Verein wird auch weiterhin auf ihn setzen, um zukünftige Erfolge zu sichern.