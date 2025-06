Lola Weippert verkündet große Neuigkeiten – „Freue mich so unendlich“

Sie gehört zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Dating-Formate: Lola Weippert. Nach ihrem überraschenden Abschied von „Temptation Island VIP“ ist die Moderatorin jetzt wieder da – allerdings nicht beim gewohnten Sender. Die 29-Jährige startet bei einem Streaming-Riesen durch.

Was genau sie dort vorhat, sorgt in der Szene bereits für viel Gesprächsstoff. Die neue Show verspricht Drama, Flirts und einen Wettstreit zwischen ehrlichen Absichten und taktischen Täuschungen – moderiert von niemand Geringerer als Lola Weippert.

Neue Show für Lola Weippert bei Prime Video

Wie „Promiflash“ und der „Stern“ berichten, übernimmt Lola Weippert die Moderation der neuen Prime-Video-Datingshow „FBOY Island“, die nun auch nach Deutschland kommt. In dem Format treffen drei Frauen auf insgesamt 20 Männer – doch nicht alle sind ehrlich. Die Kandidaten sind zur Hälfte sogenannte „Nice Guys“, die wirklich verliebt sind, die anderen zehn sind „FBoys“, die nur auf das Preisgeld von 50.000 Euro aus sind.

+++ Nach Temptation-Aus bei RTL – Lola Weippert mit neuem Job +++

Das Ziel: herausfinden, wer es ernst meint – und sich am Ende für den Richtigen entscheiden. Gedreht wurde in der Dominikanischen Republik. Bei den Frauen handelt es sich unter anderem um Aurelia Lamprecht, bekannt aus „Love Island“, sowie Lavinia Angelito und Alexandra Leonhard. Lola Weippert führt durch das Spiel – und kommentiert die Geschehnisse mit gewohnt scharfem Blick.

„FBOY Island“ setzt auf Spannung, Spaß und Strategie

Lola Weippert bringt dabei all ihre Erfahrung aus dem Reality-TV mit – und ist selbst gespannt auf das Experiment, das Ende des Jahres bei Prime Video über die Bildschirme flimmert: Wie entscheiden sich die Frauen? Geht am Ende das Herz oder das Spiel auf? Fans dürfen sich auf eine Show voller überraschender Wendungen, Liebes-Chaos und emotionaler Momente freuen. Sie selbst schreibt dazu: „Ich freue mich so unendlich, die neue Show zu moderieren, das wird wild!“

Die Fans sind zwiegespalten. Während die einen hellauf begeistert sind, halten andere eher weniger von einem weiteren Dating-Format und sehen vor allem Parallelen zu anderen TV-Formaten:

„Das wird geil!“

„Ihr habt keine Ahnung, was auf euch zukommt… es wird wild!“

„Klingt interessant, ich freue mich!

„Das ist ja wieder ein sehr ähnliches Format wie „Make Love, Fake Love“. Braucht man sowas echt?“

„Abklatsch von „Make Love, Fake Love“ oder nicht?!“

„Also MLFL einfach nur mit drei Mädchen. Ich habe irgendwie mehr erwartet nach den Teasern!“

Fest steht: Lola Weippert bleibt eine der prägenden Figuren des deutschen Reality-Genres. Auch wenn es nicht mehr RTL ist – sie bleibt ganz klar auf Sendung.